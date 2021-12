Riders of Justice: Deense dilemma’s

Wat doe je als je plots een geliefde verliest? In de zalige Deense tragikomedie ‘Riders of Justice’ gaan vier mannen na een dodelijk treinongeval op zoek naar een antwoord. Maar hoe onderscheid je een schuldige van een zondebok?

Mathilde is ontroostbaar. Haar moeder Emma is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinstellen, en de tiener kan het onverklaarbare verlies niet plaatsen. Op de muur van haar slaapkamer kleeft ze allerlei post-its boven elkaar, op zoek naar de ultieme oorzaak.

Ze zou die dag met haar moeder een dagje in de stad doorbrengen omdat vader Markus, een beroepsmilitair, net had laten weten dat hij drie maanden langer in Afghanistan zou blijven. Omdat Mathildes fiets gestolen was, wilden ze met de auto gaan. En omdat die niet startte, namen ze de trein. Moet ze nu de fietsendief ter verantwoording roepen voor het verlies van haar moeder? Of?

De Deense tragikomedie ‘Riders of Justice’ loopt vol personages die wanhopig op zoek zijn naar manieren om het onheil dat hen heeft getroffen te rationaliseren. Anders dan Mathilde probeert Markus alles te verdringen - en te verdrinken - en er vooral niet over te praten. Otto, die toevallig in de trein zat en zich schuldig voelt omdat hij zijn fatale zitplaats aan Mathildes moeder afstond, klampt zich vast aan statistiek en kansberekening. Sinds een trauma lang geleden is hij daarin gespecialiseerd.

Treinongeval

Otto vindt het extreem verdacht dat bij het tragische treinongeval ook een kroongetuige in een proces tegen een criminele motorbende is omgekomen. Als hij samen met zijn makkers Lennart (een hacker) en Emmenthaler (een computerdeskundige) Markus opzoekt om hem hun theorie voor te leggen, geven ze de militair precies wat hij nodig had: een duidelijk doelwit om zijn woede te koelen. Zo gaat een bal aan het rollen die ze onmogelijk nog kunnen tegenhouden.

Markus - met stoïcijnse razernij vertolkt door Mads Mikkelsen - is ontegensprekelijk de centrale figuur in ‘Riders of Justice’, wat ook blijkt uit het steeds terugkerende muzikale thema ‘Little Drummer Boy’, een militair kerstliedje. Maar regisseur/scenarist Anders Thomas Jensen werkt ook de andere karakters minutieus uit. En hoewel daar zonder uitzondering meer dan één hoek af is, verglijden ze nooit in karikaturen.

Wie de kannibalenkomedie ‘The Green Butchers’, het religieus getinte ‘Adam’s Apples’ of andere van Jensens films heeft gezien, weet dat hij als geen ander humor en drama weet te combineren. Soms doet hij dat zelfs in dezelfde scène of hetzelfde shot. In ‘Riders of Justice’ zit Otto aan de ontbijttafel met een dikke neus omdat Markus hem in een opwelling van woede op het gezicht heeft geslagen. Als Mathilde ziet wat haar vader heeft gedaan, vliegt ze tegen hem uit en wil ze niets meer met hem te maken hebben. Het is een prangende scène, die door het constante gepiep uit Otto’s gezwollen neus op de achtergrond iets komisch krijgt.

Telkens als je denkt dat je de film begrijpt, haalt hij je verwachtingen weer onderuit.

Kerstverhaal

De manier waarop Jensen met toonaarden en genres jongleert, is vaak ronduit indrukwekkend. Telkens als je denkt dat je de film begrijpt, haalt hij je verwachtingen weer onderuit. Aan het einde van de rit is ‘Riders of Justice’ een kerstverhaal en hij serveert ook de nodige warmhartige monologen en momenten. Even vaak is hij wrang, donker en gewelddadig, zonder dat die twee uitersten ooit vloeken. Dat is zeker te danken aan de sterke vertolkingen, maar ook aan Jensens spitse gevoel voor humor en zijn thematische inzicht.

‘Als alles toeval is, wat doen we dan met ons verdriet, onze woede, onze angsten en onze eenzaamheid?’, vraagt de priester op Emma’s begrafenis. ‘Riders of Justice’ geeft geen sluitend antwoord maar toont wel een richting: het heeft geen zin je af te sluiten.