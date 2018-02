Roemeense film 'Touch me not' wint Gouden Beer

'Touch me not', de film van de Roemeense regisseuse Adina Pintilie over seksualiteit en fysieke intimiteit, heeft zaterdag de Gouden Beer gewonnen op het Filmfestival van Berlijn. De film, een van negentien die meedongen naar de prijs, maakt gebruik van experimentele filmtechnieken.

De in Texas geboren filmmaker Wes Anderson ontving de Zilveren Beer voor beste regisseur voor zijn film 'Isle of Dogs', over een 12-jarige jongen die in een futuristisch Japan op zoek gaat naar zijn verloren hond.