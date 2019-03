Roger Ailes: pervers brein achter Fox News

Niet mediamogol Rupert Murdoch, maar de perverse manipulator Roger Ailes was het brein achter de conservatieve nieuwszender Fox News. Dat ontsluiert een documentaire over de Harvey Weinstein van de Amerikaanse nieuwsindustrie.

De documentaire ‘Divide and Conquer’, te zien op het filmfestival Docville in Leuven, begint met de dag in juli 2016 waarop de Republikeinse partij Donald Trump in Cleveland uitroept tot nominee voor het presidentschap. Voor Fox News-topman Roger Ailes had het een hoogdag moeten zijn. Zijn goede vriend uit New York was immers op weg naar het Witte Huis.

Kort Roger Ailes was de oprichter van de conservatieve nieuwszender Fox News. Fox wordt vaak gezien als de spreekbuis van rechts Amerika en van president Donald Trump. De documentaire ‘Devide and Conquer’ beschrijft hoe Ailes, die in 2017 op 77-jarige leeftijd overleed, zijn eigen persoon even belangrijk achtte als die van zijn kijkers.

Vrijwel op hetzelfde moment zette News Corp, de holding van mediafenomeen Rupert Murdoch, de CEO van Fox News op straat. Bij de familie Murdoch was een reeks klachten van schermgezichten en medewerkers binnengelopen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na zijn ontslag leefde Ailes nog een jaar. Hij overleed in mei 2017 aan de gevolgen van de bloedziekte hemofilie, waar hij al zijn hele leven mee kampte.

Verschillende vrouwen getuigen in de film over machtsmisbruik en seksuele intimidatie door Ailes. Vrouwen die niet met hem of zijn vrienden naar bed wilden gaan, konden naar een promotie fluiten. Vrouwelijke sollicitatiekandidaten die niet op zijn avances ingingen, werden niet aangenomen.

‘Ik voelde me als een hoer’, getuigt een van de vrouwen met betraande ogen. De vrouw werd in de jaren 60 uitgenodigd voor een auditie van een praatprogramma waarvan Ailes de producer was. Ze moest sexy kleren dragen en haar benen ontbloten op zijn kantoor. De verschillende getuigenissen doen aan de machtige filmproducent Harvey Weinstein denken, met het belangrijke verschil dat Ailes nooit in verdenking is gesteld van verkrachting.

Conservatieve propaganda

Ailes was de eerste die de kracht van televisie begreep in politieke campagnes. Op de set van diezelfde talkshow liep hij in 1967 de Republikeinse presidentskandidaat Richard Nixon tegen het lijf. Hun ontmoeting zou zijn leven veranderen. Ailes zag wel wat in de rechtse opponent van Robert Kennedy in de race om het Witte Huis. Alleen vond hij Nixon een houten klaas.

Ailes drong zich bij hem op als zijn ‘media advisor’, een functie die op dat ogenblik niet bestond. Volgens een getuige in de film baseerde hij zich voor het vermenselijken van Nixon op technieken uit de nazi-propagandafilm ‘Triumph des Willens’ van de Duitse cineaste Leni Riefenstahl. Voor hij in 1996 Fox News zou oprichten, werkte hij ook als mediaconsulent voor de presidenten Ronald Reagan en George Bush Sr.

De trailer van 'Divide and Conquer'.

Zijn beenharde campagne voor Bush tegen de Democraat Michael Dukakis flirtte met xenofobie, maar trof midscheeps de onderbuik van de modale Amerikaan. Vanaf het begin is ook dat zijn doel geweest bij Fox News. Ailes had een hekel aan ‘liberal’ en stedelijk Amerika. De documentaire toont onder welke omstandigheden zijn ultraconservatisme wortel kon schieten. Ailes groeide op in een fabrieksgehucht in Ohio onder het strenge, alziende oog van een gewelddadige vader. Zijn bloedziekte isoleerde hem van zijn leeftijdsgenootjes. Allemaal factoren die hem rancuneus, bloeddorstig, narcistisch en paranoïde maakten. De topman van Fox News droeg overal een pistool en dacht dat Osama bin Laden het op hem gemunt had.

De documentaire toont zorgvuldig hoe Ailes zijn redacties manipuleerde om conservatief Amerika op zijn wenken te bedienen met zijn tv-netwerk. Fox News was niet zomaar de stuwende kracht in het schandaal waarin Bill Clinton verstrikt raakte met Monica Lewinsky. Ailes haatte de Clintons. Ook van Barack Obama moest hij niets weten. De kwalijke framing dat Obama een moslim was, was tot in de puntjes gestuurd door de CEO-oprichter.

Schermvullende weergave ©Magnolia Pictures

Deed Roger Ailes het voor de gewone Amerikaan of voor zijn eigen ego? Voor de twee, zo leert ‘Divide and Conquer’. Hij was extreem eergevoelig. Op zijn eerste ontmoeting met Obama sprak de Amerikaanse president hem aan als ‘de machtigste man van de Amerikaanse media’. In de snoeverige versie die Ailes overal rondbazuinde werd dat ‘de machtigste man van de wereld’.

De grootste verdienste van de documentaire is wellicht dat hij het onbevattelijke succes van Donald Trump helpt te plaatsen. Na zijn ontslag bij Fox News werkte Ailes een tijdje voor Trump. ‘Als Donald Trump niet had bestaan, dan had Roger Ailes hem gecreëerd in een laboratorium’, vat iemand de Harvey Weinstein van de Amerikaanse nieuwsindustrie laconiek samen.