Sean Connery (1930-2020)...

De Schotse acteur werd wereldberoemd voor zijn vertolkingen van James Bond.

Sean Connery is niet meer. De Schotse auteur overleed volgens de Britse nieuwszender BBC, die het nieuws van de familie vernam, in zijn slaap in de Bahamas. Hij werd 90.

In een filmcarrière die ruim een halve eeuw overspande werd Connery vooral wereldberoemd voor zijn vertolking van de meesterspion James Bond.

Sean Connery in 'Goldfinger' uit 1964

In de jaren '60, '70 en '80 was hij zeven keer '007', in 'Dr. No' (1962), 'From Russia with Love' (1963), 'Goldfinger' (1964), 'Thunderball' (1965), 'You Only Live Twice' (1967), 'Diamonds Are Forever' (1971) en 'Never Say Never Again' (1983). Alleen Roger Moore vertolkte even vaak Bond.

Later speelde Schot nog in een lange reeks bekende prenten, zoals 'The Hunt for Red October', 'Indiana Jones & The Last Crusade' en 'The Untouchables'.

Voor zijn rol naast Kevin Costner in deze laatste prent - en dus niet voor de iconische Bond-vertolkingen - ontving Connery in 1988 zijn enige Oscar, die voor de beste bijrol.

Connery was niet bang om politieke standpunten in te nemen. Zo was hij fervent voorstander van onafhankelijkheid voor 'zijn' Schotland.