Siegfried Bracke in beeld als nieuwe voorzitter Vlaams filmfonds

Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is gepolst om de nieuwe voorzitter te worden van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

'Ik ben vanuit de Vlaamse regering gevraagd of ik beschikbaar ben en ik heb ja geantwoord. Maar verder weet ik voorlopig van niets.' Officieel is het nog niet, maar de kans is erg groot dat Bracke de nieuwe voorzitter wordt van de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat is de subsidiedraaischijf van de Vlaamse overheid voor films, tv-fictie, documentaires, animatie en games. De volledige dotatie bedroeg in 2019 bijna 18 miljoen euro, waarvan 10,7 miljoen voor steun aan projecten.

Bracke wordt de opvolger van Kenneth Taylor. De Open VLD-burgemeester van Wichelen met een verleden als film- en tv-regisseur was ruim drie jaar VAF-voorzitter. Bracke (68) had tot zijn overstap naar de N-VA in 2010 een verleden als journalist en hoofdredacteur van de VRT Nieuwsdienst. Bracke kan als VAF-voorzitter rekenen op een bescheiden vergoeding. Taylor gaf voor 2019 in zijn mandatenlijst bij het Rekenhof een inkomstenvork op tussen 1 en 5.000 euro.

Controlefunctie

Bracke heeft als voorzitter een pure controlefunctie. De dagelijkse leiding is in handen van directeur-intendant Koen Van Bockstal - een gewezen baas van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook Van Bockstal is vrij nieuw in de job. Hij werd eind vorig jaar benoemd als nieuwe VAF-chef na het wat onverwachte vertrek van Erwin Provoost.

De voordracht van Bracke past in een ruimere Vlaamse benoemingsronde in gesubsidieerde culturele instellingen. Ook de federale regering is druk bezig met het leggen van een benoemingspuzzel.