Terug van nooit weggeweest: het Deense drama

‘Scandi noir’ is niet dood. Twee nieuwe series van de Deense openbare omroep, ‘When the Dust Settles’ en ‘Cry Wolf’, maken duidelijk dat er nog steeds leven zit in fictie uit het Hoge Noorden. ‘We willen iets vertellen over onze democratie en de wereld waarin we leven.’

Einde jaren 1990 nam DR, de openbare omroep van Denemarken, een ingrijpende beslissing. Voortaan zouden de scenaristen het eerste en het laatste woord krijgen over de ontwikkeling van nieuwe fictieseries. Er was uiteraard wel een voorafgaand selectieproces en de schrijvers of bedenkers zouden goed omringd en begeleid worden, maar finaal kregen zij de verantwoordelijkheid voor de drama’s die ze verzonnen. Dat ‘One Voice’-principe was baanbrekend, maar de resultaten gaven DR gelijk. Amper 10 jaar later werden series als ‘The Killing’ en ‘Borgen’ enorme hits, zowel in eigen land als daarbuiten, en ze luidden de geboorte in van een stijl die ‘Nordic Noir’ (of ‘Scandi Noir’) werd gedoopt. Tussen 2007 en 2017 kon de wereld maar niet genoeg krijgen van de donkere drama’s uit Scandinavië, met onder meer ‘The Bridge’ en ‘Wallander’ als uitschieters.

Maar zoals dat gaat met hypes bleef die steekvlam niet eeuwig branden. Aan de kwaliteit van de series lag het zeker niet, meent Christian Rank, sinds 2018 hoofd van de drama-afdeling bij DR. ‘Er kwam vooral steeds meer concurrentie uit de VS en Engeland maar ook uit Spanje en Duitsland. Er gebeuren overal heel interessante dingen. Ook bij jullie in België. Veel series waren ook echte evenementen, te vergelijken met een blockbuster die in de zalen komt. De context is in enkele jaren tijd enorm veranderd. Televisieseries zijn massaconsumptie geworden. De markt is vandaag zodanig verzadigd dat het veel moeilijker is om je te onderscheiden.’

Nek uitsteken

De strategie van DR is om vooral vast te houden aan de eigen visie en aanpak. Dat betekent onder meer dat ze series willen maken die meer in huis hebben dan enkel entertainment en die niet bang zijn om hun nek uit te steken. ‘We zijn niet tevreden met een artikel op de cultuurpagina’s,’ zegt Rank. ‘We willen op de covers en de opiniepagina’s staan, deel uitmaken van het maatschappelijk debat door iets te vertellen over onze democratie en de wereld waarin we leven. Op een aantrekkelijke manier weliswaar.’

De twee uitstekende nieuwe series die nu ook bij ons beschikbaar zijn, illustreren perfect wat Rank bedoelt. In ‘When the Dust Settles’ plegen onbekenden een bloederige aanslag op een restaurant in Kopenhagen. Het emotionele drama maakt duidelijk wat de impact is op een reeks personages die rechtstreeks en onrechtstreeks bij de aanval betrokken zijn. Het meeslepende ‘Cry Wolf’ gaat dan weer over een tienermeisje dat in een opstel beschrijft hoe zij en haar broertje thuis mishandeld worden. De reactie van de sociale diensten blijkt niet altijd even doeltreffend en zaligmakend te zijn.

‘We wisten eerlijk gezegd niet goed hoe ‘Cry Wolf’ onthaald zou worden,’ geeft Rank toe. ‘Het tempo is eerder traag en we volgen echt de werking van die overheidsdiensten en de procedures die daar gelden. Maar de serie werd een waar fenomeen, in heel Scandinavië. We hebben veel mails gekregen van mensen die ons bedankten dat we het debat op gang getrokken hebben.’

Aan zowel ‘When the Dust Settles’ als ‘Cry Wolf’ ging veel voorbereiding en research vooraf, maar dat is eigen aan de manier van werken bij DR. Terwijl andere zenders en producenten de markt overspoelen met nieuwe verhalen, beperkt de omroep zich tot enkele reeksen per jaar. ‘Het heeft geen zin om het tempo van de anderen te volgen’, zegt Rank. ‘We vinden het beter om meer tijd te investeren in de paar series die we wel maken.’

‘Borgen’ is terug

Dat de internationale weerklank minder groot is, vindt hij niet eens zo erg. De buitenlandse kijker is sowieso niet het doelwit van DR. ‘We maken onze series in de eerste plaats voor het Deense publiek', stelt Rank. ‘We vertellen ook verhalen die lokaal verankerd zijn. We denken zelden aan het buitenland. Ironisch genoeg zijn we daardoor net internationaal succesvol geworden.’

Volgende lente doet DR echter iets wat het nooit eerder heeft gedaan: een oude hit van stal halen. Na een pauze van tien jaar gaat dan het vierde seizoen van ‘Borgen’ in première. Toch is dat geen poging om te scoren, onderstreept Rank: ‘Adam Price, die ‘Borgen’ bedacht had, kwam aanzetten met een idee voor een brandend actueel politiek verhaal. Eigenlijk had het niets met ‘Borgen’ te maken, maar toen iemand opmerkte dat het perfect zou zijn voor die personages hebben we besloten om de bende weer bij elkaar te halen.’

