'The Vigil' snijdt diep in de erfenis van Joodse trauma's

‘The Vigil’ is een spannende thriller rond een stukje Joodse folklore. Het antisemitische trauma dat het hoofdpersonage plaagt, is wel degelijk echt, zegt regisseur Keith Thomas. Hij heeft het zelf meegemaakt.

Een jaar of vijftien geleden hoorde Keith Thomas een paar oude orthodoxe Joden een merkwaardig verhaal ophangen over een ‘sjomeer’. In het verre verleden trok zo iemand - tegen betaling - de wacht op bij een lijk om dieven en roofdieren weg te houden.

Vandaag houdt hij een wake bij het lichaam en zegt gebeden op. De traditie geldt als een teken van respect tegenover de overledene, want tot het stoffelijk overschot ter aarde wordt besteld, blijft de ziel er naar verluidt rondhangen. Alleen orthodoxe Joden houden het gebruik nog in stand, maar er was een andere reden waarom Thomas zijn oren spitste toen hij die oude mannen hoorde praten.

De 'sjomeer' over wie zij het hadden, was midden in de nacht weggelopen. ‘De enige reden die ik kon verzinnen, was dat iets hem de stuipen op het lijf had gejaagd,’ zegt de New Yorkse filmmaker. ‘Toen ik aan het script van mijn eerste langspeelfilm begon, was die anekdote het eerste waaraan ik dacht.’

Ontvlucht

Ik wou het hebben over hoe trauma’s doorgegeven worden van generatie op generatie. Het is een diepe pijn die zich vastbijt. Dat idee wou ik letterlijk maken. Keith Thomas Regisseur

Thomas situeert ‘The Vigil’ in de chassidische gemeenschap van Borough Park in Brooklyn, een van de grootste orthodoxe gemeenschappen buiten Israël. Het hoofdpersonage, Yakov, maakt daar geen deel meer van uit. Aan het begin van de film zien we hoe hij een meeting bijwoont van andere jonge Joden die hun streng religieuze opvoeding ontvluchtten. ‘Iedereen die je tijdens die openingsscène rond de tafel ziet zitten, komt echt uit die orthodoxe gemeenschap - op de hoofdacteur na', zegt Thomas. ‘Elke maand komen ze samen om te praten over hoe ze de overstap verteren van een wereld die compleet geïsoleerd is naar een seculier leven waar alles kan.’

Omdat hij met een nijpend geldtekort worstelt, gaat Yakov in op een voorstel van een vroegere kennis. Of hij niet nog één keer een nachtje ‘sjomeer’ wil zijn? De oude Mr. Litvak is overleden en had geen familie of vrienden, zijn echtgenote lijdt aan dementie. Als Yakov in de stille voorkamer bij het lichaam waakt, duurt het echter niet lang voor hij het gevoel krijgt dat er vreemde zaken aan de hand zijn.

Dieper graven

‘The Vigil’ is onmiskenbaar een genrefilm, en Thomas geeft graag toe dat hij een fervente horrorfan is. Dat merk je ook aan de doordachte en zelfverzekerde manier waarop hij de vaak ijzingwekkende spanning opbouwt. Op een groot scherm zou het subtiele werk van de regisseur ongetwijfeld nog beter tot zijn recht komen, maar ook nu trekt hij je de claustrofobische wereld van het huis binnen.

Thomas zag in dit verhaal echter ook een uitgelezen kans om dieper te graven. Wat de ware aard ook mag zijn van de entiteit die door het huis spookt, het gaat om de psychologische littekens van de personages. Zowel Yakov als Mr. Litvak kamp(t)e met overlevingsschuld, het ondraaglijk knagende besef dat jij er nog bent, terwijl iemand anders een gewelddadige gebeurtenis niet overleefde. ‘Ik wou het ook hebben over hoe trauma’s doorgegeven worden van generatie op generatie,’ legt Thomas uit. ‘Het is een diepe pijn die zich vastbijt. Dat idee wou ik letterlijk maken.’

Lelijk gezicht

De traumatische ervaring die Yakov meedraagt putte de cineast ook uit zijn eigen leven, al liep het gelukkig niet zo faliekant af als in de film. ‘Ik heb ooit een groepje volwassen mannen op straat een orthodox jongetje zien lastigvallen,’ zegt hij. ‘Dat is me altijd om twee redenen bijgebleven. Een: hoe was zoiets mogelijk? Midden op een drukke straat nog wel. En twee: waarom greep ik niet in? Ik stond erbij en keek ernaar.’ Dat Thomas zelf een kind van joodse ouders is, maakte de zaak alleen maar erger.

The Vigil Wat? Donkere psychologische thriller over een ‘sjomeer’, een man die volgens de joodse traditie ingehuurd wordt om een nacht te waken bij het lichaam van een overledene. Naarmate de uren verstrijken, beseft hij dat hij er een ongenode gast door het huis waart. Waarom de moeite? Regisseur Keith Thomas levert niet alleen een sfeervolle huiverfilm af, hij maakt er ook een aangrijpend drama over traumaverwerking en overlevingsschuld van. In de huidige Amerikaanse context is de film bovendien extra relevant. Waar te zien? ‘The Vigil’ is sinds dinsdag te zien op Sooner, Zedvanuitjezetel, Cinemabijjethuis en Proximus Pickx.