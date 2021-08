'The assistant': een dag op een toxische werkvloer

In ‘The Assistant’ probeert een jonge vrouw haar manipulatieve baas aan te klagen. Zonder veel drama, en dat is met opzet. ‘Ik hoop dat mijn minimalisme veel mensen ongemakkelijk zal maken’, zegt regisseur Kitty Green.

Jane, een jonge twintiger, heeft altijd gedroomd van een job in de filmwereld. Nu werkt ze als assistent bij een filmproductiebedrijf in New York. Haar dagelijkse routine is banaal: koffie zetten, post ophalen, rommel opruimen, mails en telefoons beantwoorden. Maar ze hoopt op te klimmen, ondanks de onaangename werksfeer die wordt gedicteerd door een gevreesde baas. Als Jane vermoedt dat de man zijn macht misbruikt om een jonge actrice aan te randen, zoekt ze een manier om dat aan te klagen. Dat lukt niet zomaar.

De Australische cineaste Kitty Green maakte ‘The Assistant’ in het kielzog van de #MeToo-beweging en de eruptie van de zaak-Harvey Weinstein. Maar ze wil haar net veel wijder werpen. ‘De problematiek waarop ik mik, is veel groter dan die ene zaak of zelfs die ene sector,’ zegt ze. ‘Het is systemisch en cultureel, en het gebeurt overal ter wereld, op elke werkplek. En het zit in kleine dingen, die een toxische cultuur vormen die vrouwen van de macht houdt.’

Er zit geen seksueel geweld in ‘The Assistant’. Als vrouw ben ik zulke scènes beu gezien. Kitty Green Regisseur

Green maakt dat duidelijk door opzettelijk geen groot dramatisch verhaal te vertellen. ‘The Assistant’ beperkt zich tot één modale dag uit het leven van zijn hoofdpersonage, van het moment dat Jane ’s morgens vroeg als eerste op kantoor aankomt. Anderhalf uur lang reikt Green elementen aan waarmee je kan reconstrueren wat er aan de hand is: een verloren oorring, een bevlekte zetel, een kwaad telefoontje.

Maar het zijn evengoed de vluchtige gebaren, blikken en opmerkingen die de ongemakkelijke ambiance creëren, samen met de uitgekiende manier waarop de cineaste omspringt met geluid. We krijgen de baas bijvoorbeeld nooit te zien. Zijn stem en de manier waarop anderen over hem spreken volstaan om zijn karakter meer gewicht te geven dan eender wie in de film.

‘Ik wilde een verhaal met een vrouw in het middelpunt,’ zegt Green. ‘We hebben al genoeg films gezien over slechte mannen. Er mocht ook geen seksueel geweld te zien zijn. Als vrouw ben ik zulke scènes beu gezien.’

Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken ging Green praten met kantoorbedienden uit Australië, het Verenigd Koninkrijk, New York en Los Angeles. Ook met mensen die voor Weinstein hebben gewerkt. Maar ze baseerde zich evengoed op eigen ervaringen. Toen ze ‘The Assistant’ probeerde te financieren, stelde ze iets merkwaardigs vast: ‘Keer op keer waren de vrouwelijke executives heel enthousiast. Maar toen ze hun mannelijke collega’s erbij haalden, ketste het plots toch weer af. Gelukkig heb ik uiteindelijk een groep onafhankelijke producenten gevonden die me de film hebben laten maken zoals ik hem in gedachten had: eenvoudig en minimalistisch, een authentieke dag in de schoenen van iemand zonder macht in een toxische werkomgeving.’

Godsgeschenk

Green beseft maar al te goed dat de Weinstein-affaire en de #MeToo-beweging ironisch genoeg cruciaal zijn geweest om ‘The Assistant’ van de grond te krijgen. De media-aandacht was een godsgeschenk.

‘Vijf jaar geleden wisten we niet eens hoe we over dit soort wangedrag moesten praten,’ zegt ze. ‘We wisten niet hoe we die toestanden moesten beschrijven. Dat maakt ook deel uit van de film. Dit verhaal speelt zich af voor #MeToo. Daarom begrijpt Jane niet goed wat ze ziet en meemaakt. Ze weet niet hoe ze moet reageren. Dat zou vandaag anders zijn, denk ik.’

‘The Assistant’ heeft al een uitgebreide rondreis langs festivals achter de rug, en de reacties die Green daar opving, lijken te bewijzen dat ze een gevoelige snaar heeft geraakt. ‘Het is al vaak gebeurd dat na de voorstelling een vrouw naar me toe kwam om te zeggen dat ze net hetzelfde heeft meegemaakt. Vaak waren dat vrouwen die niet eens in de filmbusiness werken. Op die reactie hoop ik. Ik denk dat de film ook veel mensen een ongemakkelijk gevoelzal geven en hen schuldig zal doen voelen omdat ze hun ogen hebben gesloten voor bepaalde zaken. Dat is goed. Ongemak is nodig als je wil dat de dingen veranderen.’