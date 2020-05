Thuiskijkplatform Universciné muteert in Sooner

Het grootste Belgische thuiskijkplatform, Universciné, bestond al als online catalogus met duizenden arthousetitels. Tijdens de lockdown verachtvoudigde het aantal opvragingen. De groei situeert zich vooral in Vlaanderen, zegt directeur Maxime Lacour. Hij bereidt een grote herlancering voor. Binnen enkele weken worden de 15.000 abonnees omgeleid naar Sooner.be. Op dat vernieuwde platform kunnen filmfans via vier abonnementsformules of per aangekochte film van oude en nieuwe titels genieten. 'Met respect voor de bestaande windowafspraken met de bioscoopuitbaters', benadrukt Lacour. Sooner ambieert 50.000 abonnees tegen het einde van 2021 in de Benelux, van wie 30.000 in België.