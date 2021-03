Toen Calamity Jane nog een rebels kind was

Calamity Jane behoort samen met Buffalo Bill, Billy The Kid en Jesse James tot de meeste mythische figuren uit het Wilde Westen. De Franse animatiefilm ‘Calamity’ toont hoe de ultieme cowgirl op haar elfde samen met haar familie naar het Westen trok.

De trek naar het Wilde Westen was altijd al voer voor mythes. De voornaamste route waarlangs die tocht in de 19de eeuw verliep, was de Oregon Trail. Die was meer dan 3.400 kilometer lang en verbond Missouri met Oregon City. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken en elkaar bescherming te bieden waagden mensen de gevaarlijke oversteek doorgaans met een karavaan van huifkarren.

‘Dat gegeven heeft me altijd geboeid’, zegt de Franse animatiemaker Rémi Chayé. ‘Zo’n konvooi was een dorp op wielen. Toen ik ergens las dat Calamity Jane als kind mee die reis had gemaakt, zag ik het verhaal voor mijn nieuwe film voor me.’

Trailer

‘Calamity’ toont hoe Martha Jane Cannary het leven in de karavaan ervaart. Alles verloopt er volgens traditionele waarden en normen. Die botsen voortdurend met Janes rebelse karakter. Het helpt niet dat haar vader, die er na de dood van zijn vrouw alleen voor staat, geen sterke persoonlijkheid heeft.

Jane wil de teugels vastgrijpen en alle vaardigheden leren die volgens de regels voorbehouden zijn voor jongens. Maar in de plaats van bewondering oogst ze afkeuring en minachting. Wanneer ze onterecht van diefstal beschuldigd wordt, besluit ze eens en voor altijd te tonen wat ze in haar mars heeft.

Vrij spel

Chayé verdiepte zich met veel genoegen in het leven van Calamity Jane, maar hij geeft grif toe dat dat ‘Calamity’ geen waargebeurd verhaal vertelt. ‘We hadden vrij spel voor ons scenario. Er is totaal niets bekend over haar leven tijdens die tocht’, zegt hij. ‘We weten enkel wanneer het gezin Cannary vertrokken is in Missouri, dat de moeder onderweg overleden is en dat ze twee jaar later aangekomen zijn in Montana, in Virginia City.

‘Calamity’ is fictie en verbergt dat niet. De ondertitel luidt ‘Une enfance de Martha Jane Cannary’. Er zijn nog andere versies mogelijk. 'We hebben geprobeerd zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het idee van Janes persoonlijkheid dat we ons op basis van onze research gevormd hadden.’

Calamity Jane Wat? Wat maakte Calamity Jane mee toen ze op haar elfde samen met haar familie midden 19de eeuw in een karavaan de trek naar Oregon maakte? Niemand weet het, maar deze veelgeprezen Franse animatiefilm verzint met de nodige fantasie een plausibel antwoord. Waarom de moeite? De stijlvolle film barst van de humor en springt op een unieke manier om met kleuren en vormen. Dit is bovendien een opwindend en modern (maar nooit moraliserend) portret van een sterke jonge vrouw. Waar te zien? ‘Calamity’ is beschikbaar op Zed vanuit je zetel, Cinemabijjethuis.be, Sooner en Proximus Pickx.

Het ‘larger than life’-gevoel dat Janes verhaal kenmerkt, is een van de redenen waarom ‘Calamity’ zo goed werkt. Al neemt de film nooit een loopje met de geloofwaardigheid. Over het algemeen valt op hoe goed Chayé zijn scenario in de hand houdt.

In de loop van het zwierige avontuur komt de jonge Jane in aanraking met zowat alle gemeenplaatsen van het westerngenre - goudmijnen, pioniersstadjes, stropers, poema’s, ratelslangen, outlaws, soldaten. Zijdelings komen zelfs thema’s als slavernij en de genocide op de indianen aan bod. Maar omdat ‘Calamity’ focust op het hoofdpersonage en haar strijd om als jonge vrouw ernstig genomen te worden blijft de film stevig op zijn benen staan.

Interactie

‘Calamity’ kreeg de hoofdprijs op het gerenommeerde festival van Annecy en sleepte onder meer nominaties voor de Césars en de European Film Awards in de wacht. Die onderscheidingen hebben ook te maken met Chayé's prachtige en unieke visuele aanpak. In zijn vorige film ‘Tout en haut du monde’ (over een expeditie naar de Noordpool) experimenteerde hij met figuren zonder zwarte omlijning. Hier duwt hij die stijl verder door.

‘Als je een zwarte lijn trekt rond het gezicht van een personage, krijg je het effect van een glasraam’, zegt Chayé. ‘Alle kleuren botsen tegen die zwarte lijn. Maar als je de lijn wegneemt, ontstaat een veel interessantere en explosievere interactie tussen de kleuren.’