Toen touren nog niet gewoon was

In de tragikomische (en waargebeurde) feelgoodfilm ‘Green Book’ ontstaat er onverwacht een band tussen een hoogopgeleide zwarte pianist en zijn volkse blanke chauffeur. Met als decor de gesegregeerde American South van de vroege jaren 60.

In 1962 vatte de bekende concertpianist Donald ‘Doc’ Shirley het plan op een maandenlange tournee te maken door het zuiden van de Verenigde Staten. Een gewaagde onderneming, want de zuiderse staten waren toen nog strikt gesegregeerd en Doc was zwart. Behalve een chauffeur had hij dus ook een blanke begeleider nodig die hem desgewenst uit de nood kon helpen.

Na een lange auditieronde vond hij beide in de persoon van Frank Anthony Vallelonga - zeg maar Tony Lip - uit The Bronx, een Italo-Amerikaanse buitenwipper en manusje-van-alles. Niet dat het meteen klikte tussen hen. Doc vond de laagopgeleide Tony maar een botterik, omgekeerd liep Tony niet hoog op met Docs maniertjes en principes. Maar zoals dat gaat als mensen gedwongen worden om samen te leven, groeiden ze naar elkaar toe.

‘Green Book’ werd de voorbije maanden op internationale filmfestivals op staande ovaties getrakteerd. De campagne voor de Oscars verloopt echter moeizamer.

Het avontuur van Doc Shirley en Tony Lip op tournee door de racistische South bevat alles wat een feelgoodfilm nodig heeft, en ‘Green Book’ haalt dat er moeiteloos uit. De titel verwijst naar een handige gids, ‘The Negro Motorist Green Book’, die alle adressen verzamelde waar Afro-Amerikanen probleemloos konden logeren, eten, winkelen en tanken. ‘Die boekjes werden verkocht in de toenmalige Esso-stations,’ vertelt regisseur Peter Farrelly op het filmfestival van Zürich. ‘Esso was het enige brandstofmerk dat Afro-Amerikanen bediende. Het bedrijf was slim genoeg om te beseffen dat die markt veel potentieel had. Voor de jaren 50 reisden zwarte Amerikanen niet veel. Ze hadden het geld niet en Amerika had de snelwegen niet, maar Esso zag wat de toekomst zou brengen. Toen we ‘Green Book’ probeerden te financieren, zijn we ook naar Exxon (het huidige moederbedrijf van Esso, red.) gestapt. We hebben uitgelegd dat de film geweldige reclame zou zijn voor hen, maar ze hebben ons nooit teruggebeld.’

Humor

Misschien had de terughoudendheid van Exxon ook te maken met de regisseur. Peter Farrelly heeft niet alleen geen enkele ervaring met sociaal-historische drama’s als ‘Green Book’, hij staat vooral bekend om gortige komedies als ‘There’s Something about Mary’ en ‘Dumb & Dumber’, die hij allebei samen met zijn broer Bobby maakte.

Zijn geestige reflex is ook deze keer voelbaar, al past Farrelly ervoor op niet te vervallen in vrijblijvende lolbroekerij. De humor vloeit vrijwel uitsluitend voort uit het samenspel tussen de hoofdacteurs Viggo Mortensen (‘The Lord of the Rings’) en Mahershala Ali (‘House of Cards’), die allebei genomineerd zijn voor een Oscar.

Controverse

De trailer van 'Green Book'.

‘Green Book’ werd de voorbije maanden op internationale filmfestivals telkens op een staande ovatie getrakteerd. De campagne voor de Oscars verloopt echter moeizamer. Het wordt Farrelly verweten dat hij een loopje neemt met de feiten (‘Doc Shirley was helemaal niet vervreemd van zijn familie,’ zegt zijn achternicht), dat hij het perspectief van de blanke Tony Lip centraal zet, en dat er geen enkele zwarte scenarist betrokken was bij de film. Farrelly hoopt dat het grote publiek zich niet door die heisa laat afleiden en ‘Green Book’ neemt voor wat het is: een hartverwarmend verhaal over twee memorabele karakters. ‘Dat was voor mij de reden om de film te maken,’ zegt de regisseur. ‘Aan de andere kant kun je er helaas ook niet omheen dat de thema’s die we aankaarten vandaag nog steeds bijzonder relevant zijn. Ik had niets liever gewild dan dat het racisme en de discriminatie van 55 jaar geleden verdwenen waren. Helaas zijn we aan het terugglijden.’

En de Oscars? ‘Mijn broer Bobby en ik noemden onszelf ooit voor de grap de ‘anti-Coens’ (naar de prijswinnende regisseurs Joel en Ethan Coen, red.), omdat onze films nooit in aanmerking kwamen voor prijzen,’ grinnikt Farrely. ‘En eerlijk gezegd kan dat hele circus me ook niets schelen. Ik ben er hoegenaamd niet mee bezig. Al spring ik uiteraard wel een gat in de lucht als Viggo of Mahershala op het Oscar-podium geroepen wordt. Zeker voor Viggo is het hoog tijd om eindelijk in de bloemetjes gezet te worden.’