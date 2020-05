Tom Cruise maakt ruimtefilm met NASA

Er zijn nog geen details bekend over de film, maar het zou zeker niet om een nieuwe ‘Mission: Impossible’ gaan. Door het coronavirus werd de productie van de zevende MI-film, die gefilmd werd in Italië, eind februari stilgelegd. De release van die film stond gepland voor juli volgend jaar.

Elon Musk

De 57-jarige Cruise staat erom bekend zijn eigen stunts te doen, wat waarschijnlijk betekent dat hij zelf de ruimte ingaat. Of op korte termijn daadwerkelijk in de ruimte gefilmd kan worden is nog maar de vraag. Eind mei gaan de eerste astronauten met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, de ruimte in. Het duurt waarschijnlijk nog wel een tijdje voor een hele filmcrew de ruimte wordt ingestuurd.