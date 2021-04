Uit noodzaak op zoek naar een beter leven

Het gezin van Allie Fox zoekt naar herbronning in Honduras. Of is de man op de vlucht voor de politie?

In 1981 scoorde de Amerikaanse auteur Paul Theroux zijn bekendste hit met het tragische ‘The Mosquito Coast’. Het verhaal over een Amerikaans gezin dat naar de Zuid-Amerikaanse jungle verhuist, is verfilmd tot een spannende serie. Met Theroux’ neef Justin in de hoofdrol.

Toen Paul Theroux 40 jaar geleden ‘The Mosquito Coast’ publiceerde, was hij al een bekende reisauteur. De overtuiging dat de wereld meer te bieden heeft dan de maatschappij waarin je opgegroeid bent en de waarden die je als kind hebt meegekregen, vormt ook de basis van Theroux’ bekendste fictiewerk.

Wat Allie Fox en zijn vrouw Margot ooit mispeuterd hebben, blijft het hele eerste seizoen een intrigerend geheim.

In ‘The Mosquito Coast’ legt hij echter evengoed de donkere keerzijde van die romantische visie bloot. Hoofdfiguur Allie Fox is een man die de Amerikaanse pioniersziel door en door belichaamt. Als briljante uitvinder is hij er heilig van overtuigd dat een mens zijn eigen streng moet kunnen trekken.

Trailer

De gemakzuchtige consumptiedrang die hij overal om zich heen ziet, stuit hem dan ook steeds meer tegen de borst. Op een dag heeft hij er genoeg van en neemt hij een ingrijpende beslissing: hij wil met zijn gezin een nieuw leven beginnen aan de paradijselijke Miskitokust in Honduras. Tussen idealisme en praktijk gaapt echter een diepe kloof.

De drang naar een ongedwongen leven in de vrije natuur is meer dan actueel, zeker tijdens deze pandemie. Het is niet de reden waarom Apple TV het plan opvatte om Theroux’ roman om te vormen tot een tv-serie - het project kreeg al in september 2019 groen licht -, maar de huidige situatie maakt het idee wel extra aantrekkelijk. Dat is althans zo voor de eerste helft van de eerste aflevering.

The Mosquito Coast Wat? ‘The Mosquito Coast’ is een zevendelige serie die gebaseerd is op de gelijknamige succesroman van Paul Theroux. Centraal staat een eigenzinnige uitvinder die weg moet uit de VS en met zijn gezin naar Zuid-Amerika trekt om een nieuw zelfbedruipend leven op te bouwen. Waarom de moeite? De nieuwe tv-reeks bouwt Theroux’ parabel om tot een meeslepend en verslavend achtervolgingsdrama en gunt de verschillende personages de ruimte om tot wasdom te komen. De hoofdfiguur is bovendien even aantrekkelijk als afstotelijk. Waar te zien? ‘The Mosquito Coast’ is vanaf 30 april beschikbaar op Apple TV.

Het duurt niet lang voor duidelijk wordt dat het hoofdpersonage in deze versie van het verhaal niet enkel uit idealistische overtuiging onder de radar leeft. Als de FBI de boerderij binnenvalt, slaat het gezin op de vlucht. Wat Allie Fox en zijn vrouw Margot ooit mispeuterd hebben, blijft het hele eerste seizoen een intrigerend geheim, ook voor hun eigen kinderen.

Olievlek

Die nieuwe interpretatie van Theroux’ boek als een thriller is meteen ook het belangrijkste verschil met de relatief trouwe filmbewerking die Peter Weir in 1986 maakte met Harrison Ford in de hoofdrol. Deze keer wordt Allie Fox gespeeld door Justin Theroux (‘The Leftovers’), de zoon van Paul Theroux’ broer Eugene.

Ironisch genoeg was Eugene gespecialiseerd in internationaal handelsrecht en heeft hij zijn hele leven gewerkt om Amerikaanse bedrijven te introduceren in communistische landen (Pizza Hut in Rusland bijvoorbeeld). Anders gezegd: hij stond voor alles waar Allie Fox zich zo heftig tegen verzet, de kapitalistische olievlek waaraan hij wil ontsnappen.

‘The Mosquito Coast’ wijst er echter fijntjes op dat Allie zelf veel dichter bij dat hatelijke Amerika staat dan hij zelf wil toegeven. Hoe getalenteerd en vindingrijk hij ook is - soms neigt de serie een beetje naar ‘MacGyver’ -, met zijn arrogante betweterigheid en Amerikaanse ‘can-doer'-mentaliteit toont hij bitter weinig respect voor de mensen en culturen die hij ontmoet. ‘Hij heeft een ongelooflijke overmoed en een kolonialistische mentaliteit', zegt Justin Theroux in een interview met Screen Rant. Daar zijn doorgaans anderen het slachtoffer van, inclusief zijn eigen gezin, maar Fox is te blind om het te merken.

Tegenstrijdig

Omdat Allie Fox zo’n tegenstrijdige figuur is (en Justin Theroux zo veel charisma uitstraalt), zuigt hij de aandacht naar zich toe. Maar de tv-serie heeft tijd en ruimte om ook de andere personages in te kleuren, en daar maakt ze knap werk van. Een veelzeggend voorbeeld: in het boek en in de filmversie moest de moeder van het gezin het stellen met de noemer ‘Mother’ en deed ze weinig meer dan haar eigengereide man volgen. Hier heet ze Margot en krijgt ze een volwaardige persoonlijkheid en agenda, al zullen die waarschijnlijk pas in de volgende seizoenen helemaal openbloeien.