Van bijtende thriller tot gotische vertelling

Dertien Vlaamse regisseurs bewijzen dat je ook in besmettelijke tijden films kan maken. Hun 12-delige kortfilmreeks ‘Lockdown’ is vanaf maandag te zien op Eén.

Moerkerke en Coulier nodigden zo’n dertig collega’s uit om een idee voor een kortfilm in te dienen. Onder hen ook Michaël R. Roskam, de regisseur van onder meer ‘Rundskop’ en ‘Le fidèle’. ‘Gilles en ik zitten samen in het bestuur van de Unie van Regisseurs, hij als voorzitter en ik als een van de bestuurders fictie. Begin 2020 hadden we de ene vergadering na de andere met de sector, om te overleggen over de covidmaatregelen. We hebben onder meer een protocol ontwikkeld om een veilige set te organiseren. Gilles en Maarten zijn beginnen te brainstormen over een project, en ik vond hun idee super.’

De twaalf verhalen in ‘Lockdown’ delen dan wel een decor, ze lopen sterk uiteen. De openingsfilm ‘Zuur’ van Robin Pront is een bijtende thriller. Gilles Coulier draaide met ‘À plus jamais’ een lichtvoetig ontsnappingsverhaal. Jan Eelen komt op de proppen met het kronkelende drama ‘Franky & Mariel’. Jonas Govaerts maakte er het horrorfilmpje ‘Transfer’ van. En Kaat Beels levert het psychologische drama ‘Nadja’ af. Op enkele uitzonderingen na is het resultaat overtuigende cinema.

Geen geluk bij een ongeluk

De laatste film in de reeks, ‘Het slachtoffer’, is de bijdrage van Roskam. Omdat hij niet meteen een geschikt idee had, klopte hij aan bij een schrijver met wie hij een hechte band heeft: Dimitri Verhulst. ‘We werken al een tijdje aan een biografische film over de Nederlandse actrice Sylvia Kristel en we zijn goede vrienden geworden.’

Verhulst bedacht een verhaal over een fysiek en mentaal getekende man die in de gevangenis bezoek krijgt van de vrouw die hij ooit te lijf is gegaan. Het is een intense en bevreemdende monoloog, door Roskam - en cameraregisseur Nicolas Karakatsanis - gevangen in stijlvol zwart-wit. ‘Ik was aangetrokken door het magisch realistische kantje van Dimitri’s verhaal. Ik noem het een gotische vertelling over liefde en dood. Het bood me de kans eens iets anders te proberen.’

In plaats van zich neer te leggen bij de tijdelijke werkloosheid die de filmproductie in 2020 verlamde, zetten regisseurs Maarten Moerkerke (‘De Bende van Jan de Lichte’) en Gilles Coulier (‘Cargo’, ‘De Dag’) een project op dat zo veel mogelijk mensen uit het vak weer even aan de slag zou krijgen. ‘Lockdown’ is een reeks van twaalf films van telkens 10 minuten die zich afspelen op een en dezelfde locatie: de bezoekkamer in een gevangenis. Met gedetineerde en bezoeker aan verschillende kanten van een glazen afscheiding - in België weliswaar niet de gebruikelijke inrichting van zo’n ruimte - zouden de acteurs in alle veiligheid kunnen spelen.

Le fidèle

Het gevangenismilieu is niet nieuw voor Roskam. Vier jaar geleden organiseerde hij in de gevangenis van Oudenaarde een première van ‘Le fidèle’. Het publiek bestond uit enkele gedetineerden, directeur Hans Claus, toenmalig minister van Justitie Koen Geens, wat kabinetsmedewerkers en enkele mensen van het gevangeniswezen, allemaal met hun partner. Vandaag steunt Roskam nog altijd De Huizen, een vzw die streeft naar kleinschalige en herstelgerichte detentie. ‘Matthias Schoenaerts is ambassadeur van het project vzw en ik probeer ook mijn steentje bij te dragen. De bedoeling is het lot van onze gevangenen te verbeteren en het gevangeniswezen te hervormen.’

Het deed Roskam deugd nog eens op een filmset te staan, al was het maar voor één draaidag en al is regisseren met een mondmasker en een covidprotocol niet ideaal. ‘Ik was blij dat ik op zijn minst iets kon doen. Die zegen zal de vervelende kantjes altijd overtreffen.’ 2020 was ook voor hem een jaar dat hij het liefst zo snel mogelijk vergeet. De Amerikaanse projecten die op stapel stonden, vielen stuk voor stuk in het water. ‘Ik heb vooral geschreven. Maar het is zeker niet zo dat die plotse vrije tijd voor mij een geluk bij een ongeluk was.’

Voor de nabije toekomst kijkt Roskam de kat uit de boom. Hij is met ‘enkele dingen’ bezig, de details houdt hij liever voor zich. ‘Zoals met alles is het dezer dagen moeilijk om vooruit te kijken. Ik denk dat we tot en met juni niet al te veel plannen moeten maken.’