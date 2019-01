Variety tipt regisseur Bas Devos

De Vlaming Bas Devos is voor het Amerikaanse vakblad Variety een van de tien Europeans to Watch.

Verloren zielen

Op 8 februari gaat Devos’ nieuwe film ‘Hellhole’ in wereldpremière op het Internationaal Filmfestival van Berlijn. De prent vertelt het verhaal van enkele verloren zielen in Brussel in het jaar 2016. Tijdens zijn huisbezoeken ontmoet huisarts Wannes verschillende mensen. Een van zijn patiënten, de jonge Marokkaan Mehdi, herinnert Wannes aan zijn eigen zoon Joris, een F-16-piloot op missie in het Midden-Oosten. De Italiaanse Alba, een tolk bij het Europees Parlement, zoekt een uitweg voor haar eenzaamheid en lusteloosheid in drugs en onenightstands.