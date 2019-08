Venetië kijkt meer dan ooit naar Oscars

Vijf uitschieters op het Lido

Citizen K. > Het filmfestival van Venetië nodigt graag opvallende politieke figuren uit naar het Lido. Dit jaar valt die eer te beurt aan Michail Chodorkovski. De Russische miljardair die uitgroeide tot Vladimir Poetins meest geduchte rivaal (en daar de gevolgen van moest dragen) is het onderwerp van een documentaire van Alex Gibney (‘The Armstrong Lie’).



J’accuse (An Officer and a Spy) > 125 jaar geleden was Frankrijk in de ban van de Dreyfus-affaire, een militaire rechtszaak die zo naar antisemitisme stonk dat Émile Zola er een legendarische aanklacht tegen schreef. En omdat thema’s als onderdrukking, isolement, samenzwering en sociaal onrecht Roman Polanski altijd al geboeid hebben, is de zaak gesneden koek voor de Poolse meesterregisseur.



About Endlessness > Stellen dat de Zweedse regisseur Roy Andersson zijn tijd neemt, is een understatement. Maar elke nieuwe film is wel een evenement. Vijf jaar na ‘A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence’ is hij terug met een verse lading unieke, absurde, geestige en pijnlijke tableaus over personages die hun weg zoeken in het leven.



The King > Drie Shakespeare-stukken (‘Henry IV: Part 1’, ‘Henry IV: Part 2’ en ‘Henry V’) gekneed tot één historisch drama, dat is wat de Australische regisseur David Michôd voorstelt. De hoofdrol is voor Timothée Chalamet als de prins die op jonge leeftijd zijn vader moet opvolgen en in een politieke krabbenmand belandt.



Waiting for the Barbarians > Een jaar na ‘Pájaros de verano’ krijgt de Colombiaanse regisseur Ciro Guerra in zijn eerste Engelstalige film Johnny Depp onder zijn hoede. Het gaat om een bewerking van de roman van Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee over een ambtenaar in een grensstadje die verstrikt raakt in de xenofobe paranoia van zijn overheid.