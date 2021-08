Venetië wuift corona behoedzaam uit

Minder grote titels, minder gasten, minder pers, minder publiek. Vorig jaar moest het filmfestival van Venetië noodgedwongen op een lager pitje draaien. Maar zelfs dat was een overwinning, want de grootste concurrenten Cannes en Toronto moesten de deuren helemaal sluiten of zich tevreden stellen met een zwaar beperkte editie. Met ‘Nomadland’ had het festival bovendien alweer de latere Oscarwinnaar in huis, een prestatie die het de voorbije jaren wel vaker heeft neergezet en die maakt dat de Amerikaanse studio’s Venetië intussen beschouwen als een prima platform om het nieuwe awardseizoen te lanceren.

Hollywood

Samen met de hoge vaccinatiegraad in de VS en de versoepeling van de reisregels verklaart dat ongetwijfeld waarom Hollywood dit jaar weer van de partij is. Het sf-epos ‘Dune’, het middeleeuwse spektakel ‘The Last Duel’, de horrorfilms ‘Halloween Kills’ en ‘Last Night in Soho’, het zijn stuk voor stuk publiekstrekkers. Voeg daar nieuw werk van prestigieuze cineasten als Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, Pablo Larraín en Jane Campion aan toe en je krijgt meer dan genoeg schoon volk op de rode loper. Venetië doet bovendien opnieuw zijn voordeel bij het veto dat Cannes stelt tegen alles wat streaming is, want zowel Campions ‘The Power of the Dog’ als Sorrentino’s ‘The Hand of God’ zijn Netflix-producties.