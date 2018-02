Verkoop bedrijf Weinstein in gevaar na nieuwe rechtszaak tegen filmbaas

De openbaar aanklager van New York vervolgt het bedrijf The Weinstein Company wegens seksueel wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein. De rechtzaak brengt de verkoop van het bedrijf in gevaar.

'The Weinstein Company heeft verschillende keren de New Yorkse wet overtreden door na te laten haar werknemers te beschermen tegen aanhoudend seksueel wangedrag, intimidatie en discriminatie', zei Eric Schneiderman, de belangrijkste openbaar aanklager van de staat New York.

Filmproducent Harvey Weinstein (65) wordt door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aanklacht is zowel gericht tegen Harvey en zijn broer Bob Weinstein, mede-oprichter, als tegen het bedrijf.

Er hangen Harvey Weinstein al andere rechtzaken boven het hoofd in Los Angeles, Londen en New York.

Schermvullende weergave Actrice Uma Thurman is de laastste van meer dan tachtig vrouwen die producent Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ©AFP

Door de aanhoudende problemen rond Weinstein, is The Weinstein Company al een tijd op zoek naar een koper. Er liepen gevorderde gesprekken met Maria Contreras-Sweet, een voormalige medewerker van de vorige Amerikaanse president, Barack Obama. Volgens The New York Times had Contreras-Sweet 500 miljoen dollar veil voor het bedrijf. De gesprekken zijn stilgelegd na het nieuws over de nieuwe rechtszaak.

Compensatie

Openbaar aanklager Schneiderman ziet de mogelijke verkoop van het bedijf als een risico dat de slachtoffers met lege handen achterblijven. 'Een eventuele verkoop moet ook garanderen dat de slachtoffers gecompenseerd zullen worden.' Het kan niet daders of medeplichtigen zouden profiteren van een verkoop, zei Schneiderman nog.

De advocaat van Harvey Weinstein zei in een mededeling dat 'een eerlijk onderzoek' door de openbaar aanklager zal aantonen dat 'heel wat van de beschuldigingen tegen Harvey Weinstein ongegrond zijn.'