Viggo Mortensen komt naar Film Fest Gent

De Deens-Amerikaanse acteur stelt in Gent zijn regiedebuut ‘Falling’ voor. Film Fest Gent brengt dit jaar hulde aan de onlangs overleden regisseur Robbe De Hert.

Met meer dan 100 langspeelfilms en twee televisieseries verschilt deze coronaeditie van Film Fest Gent in kwantiteit amper van de vorige edities. Het festival belooft zich te houden aan de maximumcapaciteit van 200 mensen per filmvoorstelling om het publiek een veilig gevoel te geven. Naast het fysieke festival is er voor het eerst een digitaal platform waarop mensen tijdens de festivalperiode een grote selectie aan festivalfilms kunnen bekijken.

De coronacrisis laat zich uiteraard wel voelen in het aantal gasten dat tussen 13 en 24 oktober aanwezig kan zijn in Gent. Toch slaagt het filmfestival erin om een paar mooie namen naar Gent te halen. Op kop staat acteur Viggo Mortensen, die halverwege het festival zijn regiedebuut ‘Falling’ komt voorstellen, waarvoor hij ook de muziek componeerde en het script schreef. Mortensen ('A History Of Violence', 'The Road') speelt in zijn eigen film een homoseksuele man die samen met zijn partner en hun geadopteerde dochter in het zuiden van Californië woont en een modus vivendi moet vinden met zijn erg traditionele vader.

'Falling' van en met Viggo Mortensen.

Ook verwelkomt het festival de Franse actrice en regisseur Maïwenn, die haar autobiografische portret ‘ADN’ presenteert in de competitie. Ook de Brusselaar Jérémie Renier - die acteert in competitieopener ‘L'ennemi’ en ‘Slalom’ - en de muzikant Daan Stuyven tekenen present. Die laatste dankzij zijn hoofdrol in ‘Éden’, een Hongaarse film. Anuna De Wever zal aanwezig zijn bij de première van de documentaire ‘I Am Greta’ over de klimaatactiviste Greta Thunberg.

De trailer van 'I Am Greta'.

Van eigen bodem zijn er verder het acteerdebuut van de rapper Roméo Elvis in ‘Mandibules’ en de verfilming van het boek ‘Kom hier dat ik u kus’ van Griet Op de Beeck door Sabine Lubbe Bakker en Niels Van Koevoorden. Er komt ook een eerbetoon aan de onlangs overleden Robbe De Hert, met de vertoning van zijn 'Dood van een Sandwichman' en 'De Bom'.