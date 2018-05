Vlaamse ‘Girl' maakt indruk in Cannes

De Vlaamse film laat zich dit jaar opmerken op het festival van Cannes. Het subtiele drama ‘Girl’ mag de spits afbijten en legt de lat meteen bijzonder hoog. En zeggen dat dit nog maar de eerste langspeelfilm is voor regisseur Lukas Dhont.

Vrijdag 11 mei. Lukas Dhont ziet er opvallend ontspannen uit als ik hem de hand schud op het zonovergoten terras van het Palais des Festivals. ‘Ik probeer vandaag mijn innerlijke rust te vinden’, zegt de 26-jarige cineast uit Gent.

‘Morgen zal het waarschijnlijk compleet het tegenovergestelde zijn’. Morgen, dat is de dag waarop ‘Girl’ in wereldpremière gaat, zijn allereerste langspeelfilm na drie opgemerkte kortfilms.

Centraal staat Lara, 15 jaar en dromend van een carrière als ballerina. Ze beseft echter maar al te goed dat ze een zware fysieke kloof moet overbruggen om die droom waar te maken, want ze werd geboren in het lichaam van een jongen.

Trailer uit 'Girl' van regisseur Lukas Dhont

‘Girl’ is geselecteerd voor de sectie Un Certain Regard, na de Officiële Competitie het belangrijkste onderdeel van het festival. Het is de eerste keer in drie decennia — sinds ‘Het Sacrament’ van Hugo Claus’ — dat een Vlaamse film die eer te beurt viel.

Het woord ‘Vlaams’ dekt in het geval van ‘Girl’ echter niet helemaal de lading, want er wordt ook een duchtig woordje Frans in gepraat. Meer nog, hoofdacteur Victor Polster is een Franstalige Brusselaar die Nederlands leerde toen hij aan een dansschool in Antwerpen ging studeren. ‘Ik wil me profileren als een Belgische regisseur, niet enkel een Vlaamse’, merkt Dhont op. ‘Dat heb ik ook altijd gedaan in mijn kortfilms. Ik wil de twee kanten van ons land samenvoegen. Op die manier kan ik bovendien kiezen uit dubbel zoveel fantastische acteurs en crewleden.’

We rijden naar daar, ik stap uit en ik merk dat ik meteen vlak naast Javier Bardem en Penélope Cruz sta. Zo zal het er hier dus aan toegaan, dacht ik. Lukas Dhont Regisseur

‘Girl’ kan al van bij het begin op de nodige aandacht rekenen in Cannes. Dhont is sinds zondag ter plaatse omdat zijn film mag deelnemen aan de dag van de AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art & d’Essai), waar een selectie van 20 films in avant-première vertoond wordt aan de Franse arthousebioscopen.

Op maandag volgt meteen al een reeks interviews met een handvol belangrijke Franse media en op woensdag de opnames voor een talkshow. ‘Dat was een hele ervaring’, grijnst Dhont. ‘We rijden naar daar, ik stap uit en ik merk dat ik meteen vlak naast Javier Bardem en Penélope Cruz sta. Zo zal het er hier dus aan toegaan, dacht ik.’

Première

Zaterdag 12 mei. Het Théâtre Debussy, de op een na grootste zaal van het Palais des Festivals (meer dan 1.000 zitplaatsen) en de vaste stek van Un Certain Regard, zit afgeladen vol voor de première van ‘Girl’. Lukas Dhont heeft zijn beste blauwe smoking aangetrokken, zijn acteurs steken in het zwart. ‘Ik ben heel nerveus’, bekent hij als hij vooraf even het publiek toespreekt. ‘Ik hoop dat onze film u zal ontroeren.’

Om de sterke emoties is het Dhont duidelijk te doen. Hij raakte geïnteresseerd in cinema toen hij merkt hoe diep zijn moeder onder de indruk was nadat ze naar ‘Titanic’ was gaan kijken. De films die Dhont maakt, zijn radicaal anders maar het effect dat hij wil bereiken, is hetzelfde.

En zijn eerste poging is al meteen een schot in de roos. De geladen stilte in de zaal tijdens de voorstelling, de welgemeende lach die weerklinkt wanneer Dhont een beetje humor toelaat, de voelbare huiver bij de ontknoping, het publiek is helemaal mee met ‘Girl’. Dhont brengt zijn acteurs naar machtige vertolkingen, met Victor Polster als onwaarschijnlijke uitschieter.

De cineast geeft bij zijn eerste langspeelfilm echter vooral blijk van een zelden geziene volwassenheid en zelfzekerheid. ‘Ik heb in mijn lange carrière al veel regisseurs een project zien pitchen’, vertelt producent Dirk Impens, die eerder al in Cannes was met ‘Manneken Pis’ en ‘De helaasheid der dingen’ en die met ‘Girl’ afscheid neemt van het vak. ‘Ik vond het verbluffend hoe zo’n jonge ket als Lukas me perfect kon uitleggen wat hij wou vertellen en hoe hij het wou aanpakken. Hij werkt bovendien keihard en hij is bijzonder koppig. Dat is een zeldzame combinatie.’

De staande ovatie die bij de aftiteling losbarstte, kwam dus niet als een verrassing. Ook de leden van de jury van Un Certain Regard, onder wie voorzitter Benicio Del Toro en de Franse actrice Virginie Ledoyen, staken hun bewondering niet onder stoelen of banken. Het applaus hield zo lang aan dat Dhont het op de duur niet meer droog hield en getroost moest worden door zijn acteurs.

Een demonstratie van uitzonderlijke regisseursinstincten. The Hollywood Reporter

Alsof dat nog niet volstaat, laten ook de internationale vakbladen hun enthousiasme blijken. ‘Een van de ware ontdekkingen van dit festival’, schrijft de Amerikaanse entertainmentsite The Wrap. ‘Een demonstratie van uitzonderlijke regisseursinstincten’, meent The Hollywood Reporter. ‘Een indrukwekkend visitekaartje van zowel Victor Polster als Lukas Dhont’, voegt Screen daaraan toe.

Redenen genoeg om er straks een uitbundig feestje van te maken, in het gezelschap van minister Sven Gatz nog wel. Dhont en zijn cast staan de komende dagen verder de wereldpers te woord en de regisseur blijft daarna nog tot het einde in Cannes. ‘Ik ben hier met mijn film maar ook als cinefiel’, klinkt het. ‘Ik hoop nog een film of 20 mee te pikken.’