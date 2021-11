Wat als je iemand onschuldig ter dood veroordeelt?

Een Iraanse vrouw eist gerechtigheid van de overheid die haar echtgenoot ten onrechte geëxecuteerd heeft. In ‘Ballad of a White Cow’ haalt het echtpaar Maryam Moghadam en Behtash Sanaeeha de positie van de vrouw en het gerechtelijk apparaat in zijn thuisland door de mangel.

Sinds haar echtgenoot voor moord opgeknoopt werd, heeft Mina (rol van coregisseur Maryam Moghadam) het moeilijk. Haar job in een melkfabriek volstaat nauwelijks om zichzelf en haar dove dochtertje Bita te onderhouden. Bovendien wordt ze scheef bekeken door een paranoïde maatschappij die uit verwrongen religieuze overtuigingen niet overweg kan met het idee van een alleenstaande vrouw.

Alsof dat nog niet erg genoeg is, zegt de overheid haar ook nog eens dat de echte moordenaar opgepakt is. Mina’s man heeft dus ten onrechte de doodstraf gekregen. ‘Vooral sinds de Iraanse Revolutie van 1979 komen zulke vergissingen regelmatig voor’, zei Behtash Sanaeeha, samen met zijn vrouw Moghadam de maker van de film, op Film Fest Gent.

‘Je moet weten dat Iran per inwoner de meeste terechtstellingen uitvoert. Twee maanden geleden kwamen in een moordzaak nog nieuwe feiten aan het licht die aantoonden dat ze vorig jaar een jongen ten onrechte hebben geëxecuteerd. Maar dat gebeurt overal waar de doodstraf nog bestaat. Ook in Amerika hebben we gelijkaardige gevallen ontdekt. Kijk, iedereen kan fouten maken. Maar als je iemand ten onrechte opsluit, kun je hem weer vrijlaten. De doodstraf is onomkeerbaar.’

De essentie ‘Ballad of White Cow’ is een Iraans drama dat de onmenselijkheid van de doodstraf onderstreept.

Centraal staat een vrouw die te horen krijgt dat haar echtgenoot een jaar eerder onterecht geëxecuteerd is.

'Ballad of a White Cow’ blijft boeien omdat de film behalve een felle aanklacht ook een pakkend relatiedrama en zelfs een intrigerend mysterie vertelt.

Ook de ingetogen en goed doordachte stijl en toon van de film maken indruk.

Omdat ze het gerechtelijke deel van het verhaal helemaal juist wilden krijgen, gingen Moghadam en Sanaeeha praten met Iraanse advocaten en rechters. Daaruit bleek dat die juridische professionals niet bepaald wakker liggen van het idee dat ze zich zouden kunnen vergissen.

‘Ze vinden het een normaal deel van de procedure’, zei Sanaeeha. ‘Kan gebeuren, zeggen ze. Ze zien die gevallen niet als een reden om de wet aan te passen.’ Die visie heeft ook alles te maken met de religieuze achtergrond van de doodstraf in Iran. Ze gaat terug naar het idee van ‘oog om oog, tand om tand’, die behalve in het Oude Testament ook in de Koran staat. Daar verwijst de titel van de film ook naar, want de shariawetten van het Iraanse strafrecht zijn gebaseerd op de soera van de koe, het tweede hoofdstuk van de Koran.

Die gerechtelijke invalshoek is echter niet het hoofdthema van ‘Ballad of a White Cow’. Wat vooral naar voren komt, is de manier waarop Mina door alles en iedereen onderdrukt wordt. Het is bijvoorbeeld de reden waarom de regisseurs kozen voor een doof dochtertje. ‘Dat mag je symbolisch zien’, stelt Maryam Moghadam.

‘Bita vertegenwoordigt de Iraanse vrouw. Ze heeft veel te zeggen, maar geen stem. Het past ook bij de vorm en de stijl die we voor ogen hadden. Het moest een poëtisch drama worden, met zo weinig mogelijk woorden, veel stilte en lange shots.’ Die ingetogen aanpak en strikte formele discipline zijn des te indrukwekkender als je weet dat het verhaal heel persoonlijk is voor Moghadam. Toen ze amper zeven was, werd haar vader om politieke redenen geëxecuteerd, en de achterstelling die Mina in de film ervaart, viel ook haar moeder en gezin te beurt.

Veel investeerders hadden schrik dat de film verboden zou worden in Iran en dat ze hun geld kwijt zouden zijn.

Met zo’n onderwerp hadden Moghadam en Sanaeeha alle moeite om het budget bij elkaar te krijgen. Veel investeerders hadden schrik dat de film verboden zou worden in Iran en dat ze hun geld dus kwijt zouden zijn. De eerste helft van die angst kwam effectief uit. Het echtpaar kreeg wel de toestemming om ‘Ballad of a White Cow’ te draaien maar niet om hem te vertonen.

‘We zouden zowat een halfuur uit de film moeten knippen’, zei Sanaeeha schouderophalend. ‘Daar is uiteraard geen sprake van. Wat de investeerders echter vergeten, is dat er ook een markt bestaat buiten Iran. ‘Ballad of a White Cow’ komt in verschillende landen uit, en daar zijn we heel blij mee.’

Toch is het hun ultieme doel dat hun landgenoten de film kunnen bekijken. En dat zal ook gebeuren, weet Moghadam. ‘Zodra ‘Ballad of a White Cow’ in de westerse zalen is geweest en op de digitale platforms komt, zal hij via het internet heel snel bij de Iraanse kijkers belanden. Zo gaat dat met verboden films. Het is jammer dat het niet in de bioscoop zal zijn, maar het belangrijkste is dat ze de film kunnen zien zoals we hem bedoeld hebben.’