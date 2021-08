Wat het echt betekent om het zwijn uit te hangen

In het woordeloze ‘Gunda’ neemt de Russische regisseur Viktor Kossakovsky de kijker mee naar de boerderij en het dagelijkse leven van een zeug. De documentaire wil geen boodschap verkondigen, maar doet tussen de regels door wel een universele oproep om meer empathie.

De Russische regisseur Viktor Kossakovsky heeft zich altijd al aangetrokken gevoeld door de wezens in zijn onmiddellijke omgeving. Als kind nam hij foto’s van zijn huisdieren, en die directe link met de gewone wereld typeert ook zijn documentaires. Hij houdt van eenvoudige concepten die hij hoofdzakelijk visueel uitwerkt, met een minimum aan uitleg.

Zo plaatste hij in ‘¡Vivan las antípodas!’ telkens twee locaties naast elkaar die zich precies aan de andere kant van de aardbol bevinden. ‘Svyato’ ging over zijn zoontje, dat zichzelf voor het eerst in een spiegel ziet. ‘Aquarela’ toonde water in al zijn vormen, schoonheid en kracht. En nu is er ‘Gunda’, een uniek kijkstuk over het dagelijkse bestaan van een varken en enkele andere boerderijdieren.

Kossakovsky volgde de zeug en haar biggetjes maanden aan een stuk met zijn camera en registreerde hun doen en laten. Uit dat beeldmateriaal distilleerde hij een intiem portret, zonder woorden en zelfs zonder verhaal.

Het laatste wat Kossakovsky wil doen, is de kijker een morele les opdringen, zegt hij. ‘Filmmakers die een boodschap willen meegeven, maken een grove fout. Ik doe enkel voor en na de opnames een beroep op mijn intellect. Voordien verricht ik veel research en nadien moet ik begrijpen wat ik gefilmd heb. Maar tijdens de opnames neem ik afstand van mijn intellect en werk ik eerder op intuïtie. Het wordt bijna een meditatief proces, alsof mijn camera deel uitmaakt van mijn lichaam.’ Het verklaart waarom gerenommeerde cineasten zoals Paul Thomas Anderson ‘Gunda’ omschrijven als ‘pure cinema’.

Empathie

Het wil echter niet zeggen dat Kossakovsky eender wat filmt. De man heeft een duidelijke visie op de wereld, een blik vol verwondering en empathie die uit al zijn films straalt. ‘Gunda’ is geen uitzondering. Ook al zegt de film niet wat je moet denken, je voelt een echte band groeien tussen jou als kijker en de dieren op het bioscoopscherm.

Dat is de bedoeling, onderstreept Kossakovsky. ‘Het Russische woord voor documentaire is ‘dokumentalni’, dat je kan vertalen als ‘doku-mentaal’. Het vat mijn werk goed samen. Het is mijn doel de kijker in een filosoof te veranderen, iemand die met andere ogen naar de wereld kijkt. Al is het maar voor even, misschien vijf minuten, misschien een hele dag.’

In dit geval hoopt hij dat zijn film mensen ertoe kan brengen hun verhouding tegenover de natuurlijke wereld opnieuw te definiëren. De mensheid moet dringend af van het idee dat we intelligenter en waardevoller zijn dan de andere levensvormen op aarde en dus het recht hebben om de natuur naar believen te consumeren, stelt Kossakovsky.

‘We zijn echt niet zo speciaal als we denken. Om maar één voorbeeld te geven: wij hebben vijf zintuigen, om het even welke boom heeft er twintig. Twintig! Zonder water overleven we geen vijf dagen. Als de planten verdwijnen, zijn na twee maanden alle mensen en dieren uitgestorven. Hoe kunnen we dan denken dat wij de belangrijkste wezens zijn op deze planeet? Wie heeft die eerste pagina van de Bijbel geschreven?’

De essentie ‘Gunda’ is een unieke documentaire over het leven van een varken en enkele andere boerderijdieren. De Russische regisseur Viktor Kossakovsky plaatst zijn camera naast de dieren en volgt hun ritme, zonder commentaar. De fraaie zwart-witfilm is een zachte uitnodiging om echt contact te zoeken met de natuurlijke wereld. Kossakovsky noemt zichzelf een onverbeterlijke idealist en zegt dat ‘Gunda’ al veel mensen overtuigd heeft om niet langer vlees te eten.

‘Gunda’ is echter nooit zo militant als de regisseur klinkt, ook al is de film internationaal omarmd door de vegetarische gemeenschap - Joaquin Phoenix voorop. Kossakovsky wil kunst maken die radicaal en compromisloos is, maar die tegelijk universeel aanspreekt en raakt. En dat lukt het best door zo weinig mogelijk te praten.

‘Zodra je woorden gebruikt, proberen kijkers te snappen wat je bedoelt’, legt hij uit. ‘Als je niets zegt, activeer je automatisch een ander deel van hun brein. Dan hebben ze niets aan hun rationele denken en moeten ze hun ogen en emoties en intuïtie gebruiken. Op dat vlak staan we veel dichter bij elkaar omdat het meer onze dierlijke kant is. Die probeer ik aan te spreken.’

Hij voegt eraan toe dat hij hoe dan ook geen moreel oordeel wil vellen. ‘Daar ben ik niet slim genoeg voor. Ik weet dat sommige mensen me idealistisch en belachelijk vinden. Maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik ben ook niet sterk genoeg om te vechten tegen onrecht. Ik ben weggegaan uit Rusland omdat ik niet kan leven in een regime dat zich schuldig maakt aan zoveel wangedrag. Maar ik ben niet iemand die op de barricades gaat staan. Ik ben geen krijger. Het enige wat ik kan doen, is films maken.’