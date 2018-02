Weinstein Company vraagt faillissement aan

De overname van The Weinstein Company, het filmproductiebedrijf dat mee werd gesticht door de producent Harvey Weinstein, is mislukt. Het bedrijf zal het faillissement aanvragen.

Tot dat besluit kwam The Weinstein Company zondagavond laat. 'We begrijpen dat dit een extreem ongelukkig resultaat is voor onze werknemers, onze kredieteisers en alle slachtoffers, maar de raad van Bestuur heeft geen enkele andere keuze dan de enige overblijvende optie om de waarde van het bedrijf te maximaliseren: een ordelijk faillissement.'