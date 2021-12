'West Side Story' volgens Steven Spielberg

Bijna 65 jaar nadat de musical in première ging en 60 jaar nadat de filmversie met tien Oscars aan de haal ging, waagt Steven Spielberg zich aan eigen versie van ‘West Side Story’. In het verdeelde Amerika van vandaag is het verhaal relevanter dan ooit, meent hij.

‘Het is mijn overtuiging dat sterke verhalen steeds opnieuw verteld moeten worden.’ Zo motiveert Steven Spielberg zijn nieuwe filmversie van ‘West Side Story’, een van de beroemdste Broadway-musicals aller tijden. Het houdt zeker steek wat hij zegt, want het verhaal is een dun verhulde variatie op de romantische tragedie bij uitstek: ’Romeo and Juliet’ (op zijn beurt gebaseerd op Ovidius, maar dit geheel terzijde). Ook hier gaat het om twee jonge mensen die smoorverliefd worden, maar hun liefde gefnuikt zien omdat ze bij twee verschillende clans horen die hopeloos overhoop liggen met elkaar.

De trailer van 'West Side Story'.

In de jaren 50 verzonnen regisseur Jerome Robbins en componist Leonard Bernstein een eigen interpretatie, over twee straatbendes in de Upper West Side van New York. Aan de ene kant zijn er de Jets, afstammelingen van Europese inwijkelingen, aan de andere de Sharks, jongeren uit de recente Puerto Ricaanse migratiegolf. Ze wonen amper enkele ‘blocks’ van elkaar, wat geregeld tot spanningen leidt. Al zijn die niet per se territoriaal, meent Spielberg: ‘Ze zeggen wel dat ze vechten om grondgebied, maar eigenlijk gaat het om een rassenstrijd. En de grote ironie is dat ze eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten, want het stuk Manhattan dat ze delen, staat op het punt om onder de sloophamer te gaan.’

Puinwijk

Daarom opent hij zijn versie van ‘West Side Story’ ook anders dan regisseur Robert Wise in diens immens succesvolle verfilming uit 1961. Toen gleed de camera over New York om uiteindelijk te landen in de Upper West Side. Nu beginnen we bij huizen die volledig in puin liggen. ‘Slum clearing’ staat op een bord te lezen. In de vroege jaren 50 besliste Robert Moses, de commissaris voor openbare werken, om eens en voor altijd komaf te maken met wat bekendstond als ‘de ergste sloppenwijk van de stad’. Tien jaar later was de buurt ook volledig verdwenen en verrees er het prestigieuze Lincoln Center for the Performing Arts.

De essentie ‘West Side Story’ is de nieuwe filmversie van de gelijknamige musical uit 1957, deze keer met Steven Spielberg achter de camera.

Het gaat nog steeds om een ‘Romeo & Juliet’-achtig verhaal over twee strijdende straatbendes in het New York van de late jaren 50.

Spielberg pompt met vloeiend camerawerk veel energie in de film.

Hij verhoogt bovendien het realisme met meer authentieke acteurs en minder uitgesproken choreografie.

Ondanks zijn inspanningen om het verhaal relevant te maken, voelt deze ‘West Side Story’ toch vreemd ouderwets aan.

Vandaag is dat een toeristische trekpleister, maar voor de mensen die er in de jaren 50 woonden, was geen plaats meer. ‘Ze werden zonder boe of ba uit hun huizen gezet, en niemand heeft hen geholpen een nieuwe woonplaats te vinden’, zegt Tony Kushner, die het nieuwe scenario schreef en eerder onder meer een Tony Award kreeg voor ‘Angels in America’. ‘Dat idee sprak Steven en mij enorm aan: een persoonlijke tragedie die zich afspeelt in een landschap dat verdwijnt onder de voeten van de mensen die met elkaar vechten. Ze zien niet dat er een grotere vijand is.’

Authentieke nostalgie

Dat verklaart meteen waarom deze ‘West Side Story’ veel realistischer aanvoelt dan de vorige verfilming. Zowat alles leek toen op een danschoreografie, tot en met de gevechten en een verkrachtingsscène. Ook Spielbergs versie bevat veel energiek uitgetekende dansmomenten, maar als het nodig is, kiest hij voor (relatief) brutaal geweld. Hij maakt er ook een punt van een van de grote uitschuivers van de originele filmversie recht te trekken. Daar was Natalie Wood lang niet enige witte acteur die een van de Puerto Ricaanse personages voor haar rekening nam.

Spielbergs versie bevat veel energiek uitgetekende dansmomenten, maar als het nodig is, kiest hij voor (relatief) brutaal geweld.

In de rol van Anybodys, een meisje dat dolgraag deel wil uitmaken van de Jets, zien we dan weer een transgender acteur, wat er al toe geleid heeft dat het nieuwe ‘West Side Story’ niet welkom is in Saoedi-Arabië, Koeweit en andere landen in het Midden-Oosten. Dat onderstreept wellicht dat Spielberg en Kushner gelijk hebben als ze zeggen dat de musical ook vandaag nog relevant is. ‘Racisme, xenofobie, de naweeën van kolonialisme, de gevolgen van armoede, het is allemaal helaas nog aanwezig, ook in Amerika.’

‘West Side Story’ is ontegensprekelijk knap gemaakt en uitgevoerd. Zeker de eerste helft van de film barst van het scherm, en Bernsteins zwierige muziek en de spitsvondige songteksten van de onlangs overleden Stephen Sondheim blijven tijdloos. Veel van die liedjes, van ‘Maria’ en ‘I Feel Pretty’ tot ‘Somewhere’ en uiteraard ‘America’, zijn trouwens zo instant herkenbaar dat ze de film een jukeboxeffect geven. Spielberg probeert echter tegelijk vernieuwend en nostalgisch te zijn, wat een film oplevert die authentieker is en (onder meer door de belichting en het acteerspel) toch geregeld ouderwets lijkt. Een eigenaardige mix.