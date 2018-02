Wordt Black Panther de meest succesvolle Marvel-film ooit?

Deze week laat de meest succesvolle filmfranchise een nieuw deel op het publiek los. Met 'Black Panther' releaset Disney een blockbuster met cultureel én economisch belang.

Wanneer woensdag ‘Black Panther’ in de zalen komt, wordt een zoveelste hoofdstuk gebreid aan een verhaal dat in 2008 begon. In dat jaar werd namelijk ‘Iron Man’ uitgebracht, het startpunt van wat in een decennium tijd de meest lucratieve filmreeks ooit zou worden: het Marvel Cinematic Universe.

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat die franchise uit films die gebaseerd zijn op comics van de Amerikaanse stripuitgever Marvel. Die zijn wel vaker naar het witte doek gebracht - al in 1944 was er een verfilming van Captain America - maar wat de huidige reeks zo bijzonder maakt is dat laatste woord: Universe.

Op het einde van die eerste ‘Iron Man’ zat namelijk een scène met Nick Fury, een personage gespeeld door Samuel L. Jackson dat ook in Marvel-comics van The Hulk, Captain America en Thor opduikt. Die scène was er aanvankelijk bij wijze van knipoog ingestoken, maar fans waren dolenthousiast. Het was voor Kevin Feige, het hoofd van Marvel Studios, het teken dat de tijd rijp was om werk te maken van een plan waar hij al lang mee rondliep.

De trailer van 'Black Panther'

Het universum

In de comics is het namelijk gebruikelijk dat de verhaallijnen van verschillende superhelden elkaar soms kruisen. Kevin Feige ging dat principe ook in de verfilmingen toepassen, waardoor fans naar àlle films gingen kijken. In de top 15 van de films die het meest opbrachten, staan er vier van de Marvelreeks. De 17 films die tot nu toe verschenen brachten in totaal 13,5 miljard dollar op - ruim 4 miljard meer dan de Star Wars-reeks. Onderaan de lijst staat ‘The Incredible Hulk’ met ‘maar’ 263 miljoen dollar, bovenaan prijkt ‘Marvel’s The Avengers’ met 1,5 miljard dollar.

Sinds de start van het Marvel Cinematic Universe is gemiddeld om de zeven maanden een nieuwe film in de bioscoop gekomen. Dit jaar alleen al gaat het om drie delen: ‘Black Panther’ (februari), ‘Avengers: Infinity War’ (mei) en ‘Ant-Man and the Wasp’ (juli). Daarnaast zijn er ook nog 12 (!) verschillende tv-series, waarvan sommige meer dan honderd afleveringen tellen, maar die maken officieel (nog) geen deel uit van de canon.

Het is dan ook opmerkelijk dat de introductie van nog maar eens een nieuwe superheld in het universum op zo veel enthousiasme kan worden onthaald, maar dat komt doordat Black Panther iets bijzonder heeft. Hij is namelijk zwart.

Een Afrika zonder kolonisatie

‘Toen Black Panther voor het eerst in de comics opdook, was hij maar een nevenpersonage’, vertelt Davy Delbeke, hoofdredacteur van het webplatform Geekster. ‘Dat was in de jaren 60, toen de media voor het eerst gingen experimenteren met zwarte superhelden. In de jaren 90 gingen zeer degelijke teams zich met de Black Panther-comics bezighouden, en werd het pas echt interessant.’

Een blockbuster met een bijna volledig zwarte cast, die zich afspeelt in Afrika: dat is uniek en de tijd is er rijp voor. Dalilla Hermans Schrijfster en journaliste

Het is niet per se het personage dat de reeks zo interessant maakt, zegt Delbeke, maar het land waar Black Panther vandaan komt: Wakanda. ‘Het is een fictief land in Afrika, dat nooit gekoloniseerd is geweest. Daarom heeft het zelf zijn grondstoffen kunnen ontginnen en is het een rijk en hoogtechnologisch land geworden. Het laat zwarte mensen wereldwijd dromen van een toekomst die had kunnen zijn.’

Dat zegt ook schrijfster en journaliste Dalilla Hermans. ‘Je merkt dat ze bij de verfilming ook zeer bedachtzaam met het thema zijn omgegaan. In een documentaire over de kostuumontwerpster zag ik dat ze haar huiswerk goed gemaakt heeft, en ook regisseur Ryan Coogler is duidelijk bewust van zijn verantwoordelijkheid. Er wordt reikhalzend naar de film uitgekeken, omdat die ook wat over dit tijdperk vertelt. Er zijn heel veel veranderingen op til die een aantal historisch scheve machtsverhoudingen in vraag stellen en uitdagen. Het is dan ook normaal dat zwarte mensen dolenthousiast zijn over deze film: een blockbuster met een bijna volledig zwarte cast, die zich afspeelt in Afrika: dat is uniek en de tijd is er rijp voor.’

Schermvullende weergave Laat 'Black Panther' de kassa rinkelen? ©Disney

Een nieuwe markt

Met die gedachte in het achterhoofd, lijkt Disney op weg naar een groots kassucces. ‘Black Panther’ lokt niet alleen de traditionele Marvel-fans, maar ook een zwart publiek dat tot nog toe misschien geen enkele van de films heeft gezien. Zo krijgt het cultureel belang ook een economisch belang, want critici verwachten eenzelfde stormloop als bij ‘Wonder Woman’. Die film over een vrouwelijke superheld bracht vorig jaar 820 miljoen dollar op. Fandango, een groot Amerikaans platform om filmtickets te kopen, zegt dat de film goed op weg is om de meest populaire superheldenfilm in zijn 18-jarige geschiedenis te worden.