Zeven films en series om in uw living of slaapkamer te bingen

Eerzuchtige millennials in een marktenzaal, Gillian Anderson die in het hoofd van Margaret Thatcher kruipt en vijf prachtfilms van Steve McQueen over zijn jeugdherinneringen. Film- en seriefans hoeven zich helemaal niet te vervelen thuis.

1. Small Axe

De Britse regisseur Steve McQueen (‘Shame’, ‘12 Years a Slave’) heeft warme herinneringen aan de Londense buurt waar hij in de jaren 1970 opgroeide. Met ‘Small Axe’ keert hij aan de hand van vijf langspeelfilms terug naar die vormende jaren. En naar het geïnstitutionaliseerde racisme. Thematisch zijn de films hecht met elkaar verbonden en ze zijn stuk voor stuk meeslepende drama’s. Maar McQueen slaagt er ook in om ze elk een eigen stijl, toon en persoonlijkheid te geven.

Te bekijken op BBC First (voor Telenet- en Proximus-abonnees)

2. Invisible Heroes

Schermvullende weergave ©rv

De handel bevorderen tussen Finland en Chili. Met die missie werd de Finse diplomaat Tapani Brotherus in 1970 vanuit Helsinki naar Chili gestuurd. Drie jaar later beleefde hij de coup van legergeneraal Augusto Pinochet vanop de eerste rij. Het meeslepende historische drama ‘Invisible Heroes’ laat zien hoe hij met gevaar voor eigen leven linkse dissidenten verborgen hield in zijn diplomatenwoning. Brotherus leeft nog en is een held in Finland en Chili.

3. The Crown

De trailer van het nieuwe seizoen van 'The Crown'.

Het vierde seizoen van de hitserie speelt zich af in de jaren 70 en 80, de tijd waarin grote veranderingen plaatsvonden in het Britse koninklijk huis. De schijnwerpers worden gericht op prins Charles, en dus ook op zijn relatie met wijlen prinses Diana (gespeeld door Emma Corrin). Hun huwelijk in 1981 komt aan bod, evenals de (pijnlijke) jaren daarna. Gillian Anderson kruipt in de huid en het hoofd van Margaret Thatcher.

Te bekijken op Netflix

4. The Queen's Gambit

'The Queen's Gambit': schaakkampioenen die spoken ziet.

De jonge Beth Harmon wordt eind jaren vijftig verlaten en toevertrouwd aan een weeshuis in Kentucky. Ze ontdekt een verbazingwekkend talent voor schaken, terwijl ze verslaafd raakt aan kalmerende middelen. Achtervolgd door haar persoonlijke demonen en onder invloed van een cocktail van verdovende middelen verandert Beth in een indrukwekkend bekwame en glamoureuze outcast.

Te bekijken op Netflix

5. Industry

Schermvullende weergave

In deze Brits-Amerikaanse HBO-reeks wordt een roedel eerzuchtige pas afgestudeerden losgelaten op de beursvloer van een zakenbank. Ze krijgen zes maanden om zich te bewijzen. 'Industry' is meer dan het zoveelste als fictie verpakte commentaar op bankiers als hogepriesters van het hyperkapitalisme. De millennials krijgen te maken met seksisme, racisme en jaloerse bazen.

Te bekijken op Streamz

6. American Dharma

Dat Donald Trump het vier jaar geleden tot in het Witte Huis schopte, heeft hij te danken aan Steve Bannon. De documentaire ‘American Dharma’ richt een dramatische spot op Trumps toenmalige campagneleider en diens visie. Morris laat Bannon zijn extreme en gewelddadige wereldvisie uit de doeken doen en wijst voortdurend op de paradoxen in die filosofie en op de tegenstellingen tussen Bannons beweringen en zijn daden.

Schermvullende weergave ©rv

Te bekijken op Streamz

7. The Last Black Man in San Francisco

Schermvullende weergave

Wat doe je als de stad waar je opgegroeid bent steeds minder betaalbaar wordt? ‘The Last Black Man in San Francisco’ kneedt de ervaringen en herinneringen van zijn hoofdfiguur om tot een opmerkelijke mix van drama, ode, aanklacht en fantasie. De tedere film was vorig jaar een van de blikvangers op het onafhankelijke filmfestival Sundance. Regisseur Joe Talbot doet een beroep op allerlei kleurrijke karakters die mee de ziel uitmaken van de stad.