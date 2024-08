In ‘Upon Entry’ wordt een koppel dat van Spanje naar de VS wil uitwijken, onverwacht tegengehouden op de luchthaven in Newark. De vernederende ondervraging die volgt, zal hun leven tekenen. ‘Waar je vandaan komt, bepaalt hoe je behandeld wordt’, zeggen regisseurs Alejandro Rojas en Juan Sebastián Vásquez.