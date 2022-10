De grote broer regisseur, de kleine broer producent. Zo was het toen Lukas en Michiel Dhont als kind ‘filmpje speelden’. Zo is het bij ‘Close’, de nieuwe Dhont-creatie die kans maakt op een Oscarnominatie voor beste buitenlandse film. En zo is het in hun productiehuis The Reunion. ‘We willen langzaam iets goeds doen’