De film die echt naar de Gucci's ruikt

Lady Gaga is een openbaring als Patrizia Reggiani, de vrouw die tweedracht zaaide in de familie Gucci.

Het modehuis Gucci werd in 1995 getroffen werd door een tragedie. Die was de climax van de spanningen, de achterdocht en de afgunst die de familie al jaren achtervolgden. Ridley Scott heeft het hele verhaal in een extravagant drama gegoten: ‘House of Gucci’.

‘Een sensationeel verhaal over moord, waanzin, glamour en hebzucht.' De ondertitel van ‘The House of Gucci’, het nonfictieboek van Sara Gay Forden waarop Ridley Scott zijn gelijknamige film heeft gebaseerd, zegt genoeg. En die omschrijving is geen spatje overdreven. Laat ons het daar op houden. Wie de feiten is vergeten, zal des te meer genieten van de film.

De essentie ‘House of Gucci’ is de nieuwe film van Ridley Scott, amper twee maanden na ‘The Last Duel’.

De film reconstrueert de spanningen in de Italiaanse modefamilie, die in 1995 een dramatische climax kenden.

Scott benadert het verhaal als een mix van tragedie, soap, opera en commedia dell’arte.

Lady Gaga is uitmuntend in de hoofdrol. De onherkenbaar geschminkte Jared Leto valt uit de toon.

Wat zich in de jaren 70, 80 en 90 afspeelde achter de schermen bij het prestigieuze modehuis is behoorlijk hallucinant, ook voor wie het wereldje op de voet volgt. Tegelijk is het een eeuwenoud verhaal, meent Scott. Hij vergelijkt het met twee andere legendarische families uit Italië waar rijkdom, machtsstrijd en bloedvergieten hand in hand gingen, zij het 500 à 600 jaar geleden: de Medici (net als de Gucci afkomstig uit Firenze) en de Borgia's. Dat dat uiteraard geen typisch Italiaans fenomeen is, illustreerde de nu 83-jarige cineast enkele jaren geleden zelf nog met ‘All the Money in the World’, een ijskoude blik op de schatrijke Amerikaanse familie Getty.

‘House of Gucci’ opent in de vroege jaren 70. Toen stond het merk met de dubbele G synoniem voor luxe die enkel de groten en beroemden der aarde zich konden permitteren. Oprichter Guccio Gucci, die precies 100 jaar geleden zijn bescheiden lederwinkeltje opende, stierf in 1953. Zijn zonen Aldo, Vasco en Rodolfo namen het imperium over en bouwden het verder uit. Aldo was de grote voortrekker, de man die Gucci een internationale uitstraling heeft gegeven. Van Vasco is in de film bizar genoeg geen sprake, maar hij overleed ook al in 1974.

De problemen begonnen - ook dat is een klassiek verhaal - met de derde generatie. Aldo’s zoon Paolo zag zichzelf als grote ontwerper, maar zijn vader en oom deelden die mening niet. ‘House of Gucci’ focust echter vooral op Rodolfo’s zoon Maurizio. Die ietwat verlegen jongeman wilde eigenlijk niets met de modewereld te maken hebben en had zijn zinnen gezet op een carrière als advocaat. Tot hij op een feestje de flamboyante Patrizia Reggiani leerde kennen. Hoewel Rodolfo weigerde zijn zegen te geven, kwam het tot een innige relatie en in 1972 ook tot een huwelijk. Patrizia, een innemende maar ook geslepen en ambitieuze vrouw, was niet zomaar van plan om een machtspositie in een instituut als Gucci te laten schieten.

Trailer

Het mag duidelijk zijn dat ‘House of Gucci’ geen al te fraai portret schetst van de familie. Toch lukte het Scott en zijn echtgenote/producente Giannina Facio om de medewerking van het modehuis te krijgen. Het zal wel geholpen hebben dat Gucci al sinds de vroege jaren 90 niet meer in handen is van de familie. En dat Facio goed bevriend is met Salma Hayek, die getrouwd is met François-Henri Pinault, de CEO van de Franse Kering-groep die vandaag eigenaar is van het merk (Hayek heeft trouwens een belangrijke bijrol in de film). Met die steun had Scott dan ook geen enkele moeite om een wereld te creëren die naar echte Gucci ruikt.

'House of Gucci' is een memorabele kennismaking met een deplorabele familie.

Het modehuis heeft bovendien altijd al nauwe banden onderhouden met Hollywood en zijn glamour. Midden vorige eeuw waren onder meer Elizabeth Taylor, Grace Kelly en Jackie Kennedy er kind aan huis. Eerder dit jaar liepen Macaulay Culkin en Jared Leto op de catwalk van Gucci.

Leto, een vriend van Gucci’s huidige succesontwerper Alessandro Michele, neemt in de film de rol van Paolo Gucci voor zijn rekening, goed verborgen onder een dikke laag make-up. Zijn bombastische en karikaturale bijdrage is niet bepaald het hoogtepunt van ‘House of Gucci’, maar hij verschijnt gelukkig niet al te veel op het scherm.

De meeste sterren met wie Scott zijn film bevolkt, brengen het er veel beter vanaf. Zelfs het Italiaanse accent waarmee ze hun Engels kruiden, stoort nauwelijks. Adam Driver vat subtiel de transformatie die Maurizio Gucci doormaakt, en Jeremy Irons is zijn elegante zelf als vader Rodolfo. Al Pacino als Aldo Gucci verpersoonlijkt dan weer perfect de plastische toon - noem het ‘larger than life’ - waar Scott op mikt, midden tussen drama en commedia dell’arte. De grote openbaring van ‘House of Gucci’ is echter Lady Gaga. Zij overtuigt zowel als de sympathiek volkse Patrizia Reggiani als de uitgekookte en manipulatieve Patrizia Gucci. Een memorabele kennismaking met een deplorabele familie.