Wie of wat zal de meeste aandacht trekken op het 77ste filmfestival van Cannes, dat op 14 mei begint? Acties naar aanleiding van de situatie in het Midden-Oosten? Misnoegde Franse festivalmedewerkers? Een volgende #MeToo-golf? Of misschien toch de zowat 100 filmmakers die nieuw werk presenteren.