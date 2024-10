Recensie 'Under the Surface' | Hoe een zeemeerminnenstaart alle beperkingen doet wegvallen

'Under the Surface' is een poëtische documentaire die mooi in beeld brengt hoe een meisje met beperkingen vreugde vindt in het water.

Wat zet iemand ertoe aan om zich als zeemeermin te verkleden en in het water te duiken? In de documentaire ‘Under the Surface’ schetst regisseur Guido Verelst een poëtisch portret van een jonge vrouw met lichamelijke beperkingen en een levendige fantasie. En op de achtergrond speelt nog een medisch schandaal.

‘Het laatste wat ik wou, was een tearjerker maken en Anneke afschilderen als een sukkeltje’, stelt regisseur Guido Verelst. De Anneke in kwestie is de 33-jarige dochter van zijn neef en nu ook het middelpunt van zijn eerste langspeelfilm, de documentaire ‘Under the Surface’.

Als premature baby belandde ze meerdere maanden in een couveuse, waar ze twee keer een hersenbloeding kreeg en ook lang aan een beademingstoestel lag. Een gevolg was slechtziendheid, omdat haar ogen nooit de kans kregen om zich volledig te ontwikkelen. Bovendien werd na enkele jaren autisme bij haar vastgesteld. ‘Anneke heeft echt een heel slechte kaart getrokken in haar leven’, legt Verelst uit. ‘Ze raakt snel overprikkeld en uitgeput. Maar ze is geen slachtoffer. Ze doet er toch alles aan om haar droom waar te maken.’

De wereld boven water is voor mij leven op survivalmode. Onder water kan ik mezelf zijn, het water accepteert me zoals ik ben. Anneke in de docu 'Under the Surface'

En die droom bevindt zich in het water. Al van kindsbeen af voelt ze zich daar het meest thuis. ‘De wereld boven water is voor mij altijd leven op survivalmode, altijd overleven’, merkt ze op in de film. ‘Onder water kan ik mezelf zijn. Het water accepteert me zoals ik ben.’ Om die reden lieten haar grootouders een zwembad aanleggen in hun tuin en verdiepte ze zichzelf in duiken zonder zuurstoftank (freediven of apneuduiken). Haar meest opvallende passie is echter mermaiding, wat erop neerkomt dat ze gaat zwemmen met een veelkleurige en op maat gemaakte siliconen zeemeerminnenstaart. ‘Het is een combinatie van cosplay (waarbij mensen bepaalde personages uitbeelden onder meer met behulp van een kostuum, red.) en met apneuduiken’, beschrijft Verelst. ‘Onder water wordt Anneke iemand anders. Ze kan er veel meer dan boven water.’

'Wondermedicijn'

De film betrekt ook Annekes grootmoeder en vooral haar moeder Marianne. Die laatste maakt zich voortdurend zorgen om haar dochter, zeker wanneer Anneke zegt dat ze dolgraag naar Kreta wil reizen om er als meermin in het water te duiken. ‘Ik heb tijdens het maken van deze film veel bijgeleerd over de relatie tussen moeder en dochter’, zegt Verelst. ‘Zij zelf ook, denk ik. Ze zijn beginnen te praten over loslaten. En toen Marianne de film zag, zei ze tegen mij dat ze eindelijk snapt hoe Anneke zich voelt onder water. Een mooi compliment, vind ik.’

Wat Verelst niet wist, is dat de drie generaties ook verbonden zijn door een medisch schandaal. De grootmoeder kwam het zelf ook pas negen jaar te weten, toen ze op de Nederlandse televisie toevallig een reportage zag over het synthetische hormoon DES, ofwel di-ethylstilbestrol. Gynaecologen over de hele wereld schreven het sinds de jaren 40 voor als wondermedicijn om miskramen te voorkomen en sterke baby’s op de wereld te zetten.

Ik heb veel slachtoffers van DES ontmoet. Het enige wat zij willen is erkenning. Guido Verelst Regisseur

In 1983 werd het middel in België uit de handel genomen. Het verhaal doet denken aan het softenonschandaal, een voor foetussen gevaarlijk middel dat ooit vlot werd voorgeschreven. ‘De nevenwerkingen van softenon zijn heel herkenbaar’, vertelt Verelst. ‘Kinderen die kleinere ledematen hebben, bijvoorbeeld. Bij DES zie je de gevolgen niet meteen. De dochters van de vrouwen die het middel innamen, hebben vaak afwijkingen aan de geslachtsorganen en krijgen te maken met miskramen en vroeggeboortes. En ze hebben een verhoogd risico op bepaalde kankers.’

Miljoenen slachtoffers

Annekes grootmoeder herkende in de reportage meteen het doosje dat in beeld kwam. Haar was het medicijn ook jarenlang voorgeschreven, wat een sneeuwbaleffect op gang bracht: Marianne werd geboren met een te kleine baarmoeder, waardoor kleindochter Anneke een premature baby werd. Voor België zijn er geen precieze cijfers bekend, maar DES zou bij ons tussen de 60.000 en 100.000 slachtoffers hebben gemaakt. In Europa gaat het om 4 miljoen mensen, wereldwijd om 11,7 miljoen gevallen.

De hele affaire verdient het om dieper uitgegraven te worden dan ‘Under the Surface’ doet, maar dit is dan ook geen documentaire over DES, benadrukt de cineast. ‘Dan zou het onderzoeksjournalistiek worden, en dat was niet aan de orde. Tegelijk kon ik het ook niet verzwijgen, want het maakt deel uit van wie Anneke is. Maar ik hoop wel dat mijn film de problematiek weer onder de aandacht zal brengen. Ik heb veel slachtoffers van DES ontmoet, en het enige wat zij willen is erkenning. Nederland heeft een DES-fonds van 38 miljoen euro om die mensen te helpen. In België wordt de zaak in de doofpot gestopt omdat ze volgens onze wetgeving verjaard is. Dat vind ik heel jammer.’

Hoopvol

‘Under the Surface’ focust op de ervaringen van Anneke en de manier waarop ze haar beperkingen overwint om invulling te geven aan haar leven. Op die manier kiest Verelst voor een invalshoek die minder zwaar weegt, maar zeker aantrekkelijkere beelden oplevert. De elegante onderwaterscènes geven de film een poëtische toon, al zijn ze iets te rijkelijk onderstreept door muziek van Dez Mona. ‘Ik zie het als een hoopvol verhaal’, besluit Verelst.

Dat mermaiden en de cosplay zullen sommige mensen ongetwijfeld met de ogen doen rollen. Dat weet Anneke ook. Guido Verelst Regisseur

‘Ook al zal Anneke altijd afhankelijk blijven van anderen. Ik heb heel hard opgepast om haar met respect voor te stellen en niet als een freak. Dat mermaiden en de cosplay zullen sommige mensen ongetwijfeld met de ogen doen rollen. Dat weet Anneke ook. Ze zegt zelf: ‘Cosplay is voor nerds’. Ze heeft veel zelfhumor. Maar ze is geen karikatuur, geen ‘Rain Man’. Ze weet heel goed waarmee ze bezig is.’