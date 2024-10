Wil de echte bitcoinuitvinder nu opstaan?

De nieuwe HBO-documentaire 'Money Electric: The Bitcoin Mystery' probeert het grootste financiële mysterie van de 21ste eeuw te ontrafelen: wie is Satoshi Nakamoto, de enigmatische uitvinder van 's werelds bekendste cryptomunt bitcoin?

In de cryptogemeenschap werd reikhalzend uitgekeken naar de documentaire 'Money Electric: The Bitcoin Mystery', die HBO deze week lanceerde op zijn streamingdienst Max. Daarin gaat de documentairemaker Cullen Hoback op zoek naar Satoshi Nakamoto, de mysterieuze internetfiguur die de bitcointechnologie ontwikkelde en die in 2008 de eerste white paper over bitcoin op het internet publiceerde.

De essentie De nieuwe HBO-documentaire 'Money Electric: The Bitcoin Mystery' gaat op zoek naar Satoshi Nakamoto, de mysterieuze oervader van bitcoin.

Documentairemaker Cullen Hoback toont hoe er van de originele ideeën achter bitcoin niet erg veel meer overblijft.

De docu is nu te bekijken op het streamingplatform Max.

Advertentie

De hardnekkige geruchten dat de docu een voormalige doctoraatsstudent van de KU Leuven zou aanwijzen als de oervader van bitcoin, mogen naar de prullenmand. Len Sassaman - die kort voor het afwerken van zijn doctoraat aan de KUL uit het leven stapte en in Heverlee begraven ligt - komt in de documentaire slechts zijdelings ter sprake, als lid van de cypherpunk-beweging.

Ontmaskerde de Canadees Peter Todd zichzelf als Satoshi Nakamoto door in 2011 één keer met het verkeerde account in te loggen op een bitcoinforum?

Die cypherpunks vormden begin deze eeuw een los verband van libertaire en anarchistische figuren die in bitcoin de kiem van een nieuwe, vrijere samenleving zagen. Dankzij de cryptomunt en de blockchaintechnologie waarop die geënt is, zou er bij financiële transacties tussen burgers geen tussenpersoon in de vorm van een bank of overheid meer nodig zijn. De financiële elite zou voorgoed buitenspel staan - haar verdiende loon nadat ze in al haar hebzucht het financiële systeem in 2008 bijna de afgrond in had gereden.

De vraag van 60 miljard

Dat dat niet is wat er uiteindelijk gebeurde, vormt samen met de speurtocht naar Satoshi de rode draad door 'The Bitcoin Mystery'. De docu toont knap hoe bitcoin boven de eigen community groeide, vervolgens een mainstreamproduct werd en tot slot werd ingekapseld in het financiële establishment op Wall Street waarvan de cypherpunks zo gruwden.

Advertentie

'The Bitcoin Mystery' is een anderhalf uur lang interessant kijkstuk, ook voor bitcoinleken.

Het mysterie rond de ware identiteit van bitcoinuitvinder Nakamoto is sinds de wereldwijde omarming en de explosieve waardestijging van de cryptomunt alleen maar groter geworden. Want na enkele laatste berichten op een internetforum in 2011 werd van Nakamoto niets meer vernomen, en de 1,1 miljoen bitcoins die hij in de begindagen van de cryptomunt zelf 'gemijnd' heeft, staan anno 2024 nog altijd onaangeroerd op de blockchain. De huidige marktwaarde van die bitcoins: ruim 60 miljard dollar. Dat maakt van 'Satoshi Nakamoto' een van de rijkste mensen ter wereld.

Maffe figuren

Hoback bijt zich vooral vast in het spoor van de Canadees Peter Todd, nog zo'n cypherpunk van wie bekend is dat hij van bij het begin actief was op internetfora waar hij samen met andere vroege bitcoinadepten over de ontwikkeling van de cryptomunt debatteerde. Ontmaskerde Todd zichzelf als Nakamoto door in 2011 één keer met het verkeerde account in te loggen op een bitcoinforum?

Advertentie

Hoback meent van wel, maar tegelijk neemt de documentairemaker zichzelf en zijn speurtocht naar Nakamoto niet overdreven ernstig. De scène waarin Todd geconfronteerd wordt met de door Hoback verzamelde bewijslast is veeleer komisch dan adembenemend. Dus neen, het mysterie achter Nakamoto is nog altijd niet definitief ontsluierd. En de vraag is of dat ooit nog zal gebeuren.

Uiteindelijk verdwijnt de utopie in de nevelen van de geschiedenis. Zo zal het ook met crypto gaan. Daniel Roubini Economieprofessor

Die scoop heeft Hoback ook niet nodig om van 'The Bitcoin Mystery' anderhalf uur lang een interessant kijkstuk te maken, ook voor bitcoinleken. Sowieso is de internationale cryptogemeenschap een dankbaar onderwerp voor een documentaire, want het is nu eenmaal een plek waar allerhande maffe figuren - van bitcoininfluencers over complotdenkers tot overtuigde libertarians - elkaar op een vreemde manier weten te vinden in een gezamenlijk idee. Ook is het niet moeilijk om enige sympathie te koesteren voor de originele droom achter bitcoin, als weerstand tegen de financiële elite.

'Snel overgenomen door hebzuchtigen'

'The Bitcoin Mystery' stipt evenwel aan dat er 15 jaar na de geboorte van bitcoin nog weinig overblijft van dat idee. Anno 2024 is de cryptomunt een verdienmodel voor het Wall Street-establishment, de BlackRocks en de Vanguards van deze wereld. Zij verdienen geld met het aanbieden van bitcoinfondsen aan de massa.