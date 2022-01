‘Ik moest over die donkere figuur schrijven, anders werd ik hem zelf'...

Als scenarist van ‘Taxi Driver’ en ‘Raging Bull’, en regisseur van onder meer ‘American Gigolo’ hoort Paul Schrader bij de boegbeelden van het legendarische New Hollywood uit de jaren 1970. Zijn nieuwe film, het indringende drama ‘The Card Counter’, laat zien dat zijn magie nog intact is.

Een vereenzaamde man die als een soort geest door het leven dwaalt, geplaagd door donkere gedachten. Het is een terug- kerend personage in het werk van de Amerikaanse scenarist/regisseur Paul Schrader. Je herkent hem in Robert De Niro’s gestoorde taxichauffeur in ‘Taxi Driver’, Richard Geres materialis- tische mannelijke escort in ‘American Gigolo’, Willem Dafoes onzekere drugdealer in ‘Light Sleeper’, Woody Harrelsons verfijnde gezelschapsheer in ‘The Walker’ en Ethan Hawkes twijfelende predikant in ‘First Reformed’.

Hij duikt nu ook weer op in het magnifieke ‘The Card Counter’, het verhaal van een pokerspeler - een intense rol van Oscar Isaac - die van casino naar casino trekt en geplaagd wordt door een diep schuld- gevoel. De reden: hij was folteraar in de beruchte gevangenis van Abu Ghraib in Irak.

Met zijn verwrongen karakterportretten is Schrader altijd al een buitenbeentje geweest in Hollywood. Hij wordt gerekend tot de ‘Movie Brat’-generatie - energieke en zelfverzekerde filmmakers, zoals Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas en Brian De Palma, die in de jaren 1970 een frisse wind door de Amerikaanse filmwereld lieten waaien.

Schrader was van een ander allooi. Hij heeft een andere achtergrond dan zijn tijdgenoten. ‘Scorsese, Spielberg en Lucas halen veel inspiratie uit de films die ze zagen toen ze jong waren’, zegt hij. ‘Ze willen hun emoties van toen opnieuw creëren. Maar ik kom uit een streng calvinistische gemeenschap waar films niet toegelaten waren. Ik heb de cinema pas ontdekt toen ik 18 was en filosofie en theologie studeerde. Ingmar Bergman heeft me de ogen geopend. Later volgden Jean-Luc Godard en Federico Fellini en Luis Buñuel, en al de andere Europese meesters. Niet meteen de films die Spielberg en Lucas zin gaven regisseur te worden.’

U bent bekend voor het personage van de eenzame, mijmerende man. Hij duikt ook op in ‘The Card Counter’. Waar komt die figuur vandaan?

Paul Schrader: ‘Ik ben er vroeg in mijn carrière - toen ik nog filmcriticus was - opgekomen. Ik zat niet goed in mijn vel en was bang dat ik zou ontsporen. Ik moest dat gevoel onder woorden brengen. Ik moest over die donkere figuur schrijven, anders zou ik hem zelf worden.’

‘De eerste verpersoonlijking van dat gevoel was Travis Bickle uit ‘Taxi Driver’, een man die uren aan een stuk in een blikken doos rondrijdt, afgesloten van de buitenwereld. Ik besefte toen al dat het geen personage uit de cinema was, maar uit de Europese existentiële literatuur. Je vindt hem terug bij Jean-Paul Sartre, Robert Musil en Albert Camus, personages die in zichzelf gekeerd en weinig betrouwbaar zijn.’

Schermvullende weergave ©FF

William Tillich, het hoofdpersonage uit ‘The Card Counter’, is een pokerspeler. Wat trekt u aan in dat beroep?

Schrader: ‘Ik zie een beroep als een metafoor. Wat je doet, zegt wie je bent. Ik kreeg het idee toen ik op tv een pokertornooi zag. Die spelers zijn 10 tot 12 uur per dag bezig, 6 tot 7 dagen per week. Constant. Ik vroeg me af wat voor iemand daaraan zijn leven wijdt. Op dat niveau is poker geen spel meer. Het is kansberekening. Je bekijkt je kaarten, schat wat iedereen in handen heeft, onthoudt wat gespeeld wordt en je berekent je kanspercentage op succes. Voor de rest wacht je tot iets gebeurt. Uren aan een stuk. Het is een soort halfleven, een vagevuur, in casino’s waar geen daglicht te zien is.’

Tillich heeft een lange celstraf uitgezeten, omdat hij gevangenen folterde in Abu Ghraib. Op welke manier is poker spelen daarvoor een metafoor?

Schrader: ‘Dat heeft te maken met mijn Nederlands-calvinistische achtergrond. Daar word je geboren in een zee van schuld. In de loop van je leven word je alleen maar schuldiger. Je draagt niet alleen schuld voor je eigen daden, maar ook voor die van de anderen. (grinnikt) Ik bedacht dat alleen iemand die het gevoel heeft dat hij een onvergeeflijke schuld draagt zich in zo’n non-leven zou opsluiten. Abu Ghraib is zo’n schuld. Die schandvlek wordt niet meer uitgewist. Tillich vindt dat hij de reputatie van zijn land bezoedeld heeft en is ervan overtuigd dat niemand hem dat ooit vergeeft.’

De acteurs die uw typische personages neerzetten, zoals Oscar Isaac in ‘The Card Counter’, moeten extreem ingetogen spelen. Hoe werkt u met hen samen?

Schrader: ‘Ik kies acteurs met een fysionomie waar de kijker veel in kan lezen. Oscar Isaac heeft dat, net als Hawke, Dafoe en De Niro. Daarnaast moet je voorzichtig zijn. Acteurs vinden het vreselijk als je tegen ze zegt dat ze niet mogen acteren, dat ze alleen mogen ‘zijn’. Ze willen hun boterham verdienen en acteren. Dus zeg ik dat ze zich moeten inbeelden dat ze een rots zijn, een klif aan zee waarop de golven inbeuken maar die nooit een krimp geeft. Daar denkt die acteur dan even over na en hij komt tot de conclusie dat hij effectief een rots kan spelen. En ik heb wat ik wil.’ (lacht)

U maakt bijna 40 jaar films. Hoe verhoudt u zich tot de filmindustrie?

Schrader: ‘Ik voel me perfect gelukkig. Toen ik begon, had ik geen final cut nodig (beslissingsrecht over de definitieve montage, red.). Iedereen die toen met film bezig was, hield van het medium en je kon met hen praten. In de jaren 1980 begon dat te veranderen. Eerst kwamen de filmbedrijven in de handen van andere ondernemingen. Vandaag moet je afrekenen met mensen van hedgefondsen die nooit naar de bioscoop gaan en zelfs niet van cinema houden.’

‘Ik heb twee keer een slechte ervaring gehad met die lui. Toen heb ik beslist dat ik absoluut de final cut wou. Dat kan alleen als je met bescheiden budgetten werkt. Maar mijn geluk is dat film door de nieuwe technologieën goedkoper is geworden. Omdat je sneller kan draaien, kost het maar half zoveel meer. Het gevolg is dat ik vandaag films kan maken die vroeger nooit hadden gekund. Een film waarin het hoofdpersonage een ex-folteraar is bijvoorbeeld. Mijn volgende film gaat over een voormalige witte racist. Dat is geen probleem. Ik hoef me aan niemand meer te verantwoorden. Het enige wat ik moet doen, is een hoofdacteur kiezen die tot de verbeelding spreekt.’