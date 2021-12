'Sluiting cinema's ondermijnt draagvlak voor coronabeleid'

Enkele Brusselse en Waalse bioscopen negeren de sluitingsplicht die het Overlegcomité over hen uitsprak. 'Een sluiting verandert niets aan de coronasituatie. Stop het politiek gemarchandeer.'

De kogel is door de kerk: het wordt de film 'A Hero'. De twintiger die we aantreffen voor Palace is vrij impulsief afgezakt naar de Brusselse cinema, maar heeft snel beslist naar welke film hij wil kijken. Hij ligt er niet van wakker dat de bioscoop sinds zondag dicht zou moeten zijn als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. 'Het is wetenschappelijk pure nonsens. Ik ga met een gerust hart naar de cinema.'

De cinemaganger deelt de mening van zowat 5.000 demonstranten die zondag op de Kunstberg in Brussel protesteerden tegen de sluitingsplicht in de cultuursector. Het ongenoegen is groot. Dat weerspiegelt ook het grote, zwarte doek aan de gevel van de concertzaal Ancienne Belgique, tegenover Palace.

De essentie Veel Brusselse en Waalse bioscopen negeren het sluitingverbod van het Overlegcomité.

De sector noemt de maatregel wetenschappelijk niet onderbouwd.

In de hele cultuursector is er weerstand.

Aan de ticketbalie van de bioscoop staat een tiental andere bezoekers. Terwijl die zich naar de zalen begeven, komen nieuwe bezoekers binnen. 'Het is even druk als normaal', zegt Eric Franssen, de directeur van de cinema. 'De verplichte sluiting is absurd. Hij verandert niets aan de coronasituatie. Klanten kunnen bij ons veilig naar de film. We hebben geïnvesteerd in maatregelen om onze zalen goed te ventileren, de bezoekers zitten meer dan 1,5 meter uit elkaar, we controleren het Covid Save Ticket en iedereen moet een mondmasker dragen. De cultuursector is een verantwoordelijke sector. Als we beslissen om onze zalen toch te openen, doen we dat weloverwogen.'

Wij zijn geen antivaxers of coronasceptici. Eric Franssen Directeur bioscoop Palace

Tijdens ons bezoek werken de ticketverkopers volgens het boekje. Ook voor we ons kenbaar hadden gemaakt als journalist controleerde de vrouw achter de balie het Covid Safe Ticket van de bezoekers. Op een tiener die een broodje eet na, respecteren alle gasten de boodschap die in het groot aan de balie hangt: mondmasker verplicht.

Lees meer Duizenden op betoging tegen sluiting cultuursector

Financieel verzwakt

Franssen zegt dat de maatregel de cinemasector hard treft in de drukste periode van het jaar. 'In de laatste drie maanden van het jaar boeken we tot de helft van onze omzet. De periode tussen oktober en februari is belangrijk voor ons, terwijl het aantal bezoekers in de lente en de zomer terugloopt.' De sector is verzwakt na ruim 1,5 jaar corona. De opkomst ligt bij Palace nog altijd 30 procent lager dan in het coronavrije 2019.

De cinemadirecteur kon zijn zalen al twee dagen ongehinderd openhouden. De politie of de burgemeester kwamen nog niet op bezoek. 'Ik heb de stad laten weten dat we onze zalen openhouden, net zoals enkele collega's. Persoonlijk heb ik niets van de overheid vernomen, maar via de media hoorde ik dat de Brusselse politie geen cinemazalen zal sluiten omdat ze andere prioriteiten heeft.'

De sluiting van de cinema's is wetenschappelijk pure onzin. Ik ga met een gerust hart naar de film. Bezoeker bioscoop Palace

De vraag is of dat zo blijft. Zondag tikte het Nationaal Crisiscentrum de Brusselse overheid op de vingers. Minister-president Rudi Vervoort (PS) werd aangemaand de coronaregels te handhaven. 'Mochten we toch boetes krijgen, dan moeten we narekenen of het de moeite loont onze cinema open te houden', zegt Franssen.

Hij benadrukt dat hij niet tegen een beleid is dat het coronavirus in de kiem probeert te smoren. 'Veel bezoekers steunen dat we open zijn. Als ze ook zeggen dat ze vinden dat de mondmaskerplicht en het CST moeten worden afgeschaft, zeggen wij: 'How, how, how, wij zijn geen antivaxers of coronasceptici.''

Politiek gemarchandeer

Volgens Franssen ondermijnt de sluiting van de cultuursector een doeltreffend coronabeleid. 'De politiek schaadt het draagvlak met dit soort maatregelen, die geen enkele logica hebben. Mocht ik met de leden van de regering kunnen spreken, dan zou ik hen zeggen: stop met de politique politicienne en tref onderbouwde maatregelen. Stop het politieke gemarchandeer.'

Schermvullende weergave Cinéma Galleries krijgt meer volk dan normaal over de vloer. ©Photo News

Franssen is niet de enige die het cinemaverbod negeert. In de buurt van het station Brussel-Centraal is Cinéma Galeries open. Volgens de ticketverkoper is er meer volk dan anders. Een paar kilometer verderop draaien ook de projectoren van Cinéma Vendôme. De Kinepolis aan de Heizel houdt zijn deuren dicht, net zoals de UGC aan het Brouckèreplein.

Bij de kleine bioscoop Cinéma Aventure is de ijzeren poort gesloten, maar achter de tralies zien we wel beweging aan de ticketbalie. 'Wij blijven dicht. We zijn een te kleine organisatie om eventuele boetes te betalen', roept het personeelslid ons van ver toe.