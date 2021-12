‘Soms moeten we elkaar de waarheid zeggen’

Dé streaminghit van het moment is een satirische film met een mondiale missie. ‘Don’t Look Up’ gaat over klimaatverandering, polarisering en desinformatie en is op Netflix al bijna 50 miljoen keer opgevraagd.

Netflix-abonnees spendeerden in het kerstweekend liefst 111 miljoen uren voor hun schermen om naar ‘Don’t Look Up’ te kijken. De satire met Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett en een rist andere steracteurs bekleedt daarmee de toppositie in de Global Top 10 die de streaminggigant elke dinsdag publiceert.

Omgerekend komt het erop neer dat de film meer dan 49 miljoen keer werd opgevraagd. Dat resultaat zal regisseur Adam McKay ongetwijfeld zeer tevreden stemmen. En niet alleen omdat ‘Don’t Look Up’ een bom geld heeft gekost: naar verluidt 97 miljoen euro, waarvan 26,5 miljoen voor DiCaprio en 22 miljoen voor Lawrence. McKay is met ‘Don’t Look Up’ op een missie: mensen eraan herinneren dat we met z’n allen op een verwoestende catastrofe afstevenen als we niet snel samen actie ondernemen.

Om te weten wat voor rampspoed McKay in gedachten heeft, hoef je alleen maar zijn Twitter-bio te lezen. ‘Writer, director, Hyperobject Industries. Climate Emergency is NOW’, staat er. Hyperobject Industries is het productiebedrijf dat hij in 2019 oprichtte, waarvan de naam verwijst naar een concept van de Britse filosoof Timothy Morton. Hyperobjecten zijn fenomenen en concepten die zo omvangrijk en diffuus zijn dat ze de menselijke waarneming en ons tijdsbesef overstijgen, zoals het internet, financiën, politiek, de mensheid en ook de klimaatverandering.

McKay wil verhalen vertellen die kunnen helpen wat meer inzicht te bieden. ‘Don’t Look Up’ is zijn derde film met die expliciete intentie: McKay noemt het zijn paniektrilogie. ‘The Big Short’ boog zich over de financiële crisis van 2008. ‘Vice’ ging over de achterbakse manier waarop de Amerikaanse regering - met Dick Cheney als stille manipulator - de oorlog in Irak had geforceerd. De succesvolle HBO-serie ‘Succession’ die McKay mee produceert, maakt geen deel uit van dat drieluik, maar hoort met haar onverbloemde blik op de elite thematisch wel in het rijtje thuis.

Verdeeldheid

‘Don’t Look Up’ kiest een metafoor die je niet verkeerd kan interpreteren: twee wetenschappers (Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence) ontdekken dat er een enorme meteoor op ramkoers is met de aarde, maar ze hebben alle moeite om de Amerikaanse president (Meryl Streep) te overtuigen. Erger nog, ze worden gekleineerd en uitgelachen. En ze reageren elk op een andere manier. ‘Het personage van Jennifer Lawrence is recht voor de raap, zoals Greta Thunberg’, zegt DiCaprio. ‘Mijn personage probeert het systeem van binnenuit te veranderen.’ De acteur, die al sinds de late jaren 1990 een non-profitmilieuorganisatie runt en zich inzet voor klimaatactie, was ook een drijvende kracht achter de film.

Ik weet niet of ik moet lachen, huilen of kwaad worden. Adam McKay Regisseur van ‘Don’t Look Up’

Meer nog dan een uithaal naar de onwil en de kortzichtigheid van de politiek is ‘Don’t Look Up’ een bitter portret van de verdeeldheid tussen de mensen en van de verschillende krachten die daar munt uit slaan. Wat dat betreft ligt hij in het verlengde van de extra scène die McKay aan het einde van ‘Vice’ vastknoopte. Daarin zagen we hoe kijkers slaags raken met elkaar omdat de ene pro-Trump is en de andere anti-Trump.

‘Dat was een soort levende politieke cartoon van de kloof in de Amerikaanse bevolking’, zegt McKay. ‘De film was op een extreem donkere noot geëindigd en ik wilde er nog wat lichtheid aan toevoegen. Ik ben een optimistische persoon, en ik ben ervan overtuigd dat een beetje humor de mensen de moed kan geven om actie te ondernemen.’

Al geeft hij toe dat het steeds minder gemakkelijk wordt de situatie te relativeren. De wereld is dezer dagen een hallucinant schouwspel, vindt hij. ‘In het magazine The New Yorker had je vroeger vaak cartoons van een man die een bord draagt met daarop ‘Het einde is nabij’. En er zijn altijd al profeten geweest die op straathoeken declameerden dat de wereld zou vergaan. Die figuren werden gek verklaard en weggelachen. Maar nu zijn er gigantische hoeveelheden wetenschappelijke data die hen gelijk geven! Ik weet niet of ik moet lachen, huilen of kwaad worden.’

Communicatie en content

‘Don’t Look Up’ is een mix van die reacties, en daar heeft de film het niet gemakkelijk mee. Het goede evenwicht is soms zoek omdat de tegengestelde emoties elkaar voor de voeten lopen. Veel meer dan in ‘The Big Short’ en ‘Vice’ is het drama doordrongen van een wanhoop waaraan geen grap of gag kan verhelpen. McKay noemt de film niet voor niets ‘absurde komische horror’. De centrale speech waarin DiCaprio’s personage twee talkshowpresentatoren (Kate Blanchett en Tyler Perry) de mantel uitveegt, vat het goed samen. ‘Niet alles hoeft gevat en charmant en sympathiek te zijn’, haalt hij uit. 'Soms moeten we elkaar de waarheid kunnen zeggen en naar elkaar luisteren'.

Wat DiCaprio’s personage zegt, dringt volgens McKay door tot de kern van het probleem. Omdat in de media zo veel geld de ronde doet, met reclame en clicks en apps, is er druk om de gebruiker constant te entertainen. Alles moet slim en snedig klinken. Communicatie is content geworden, iets wat je moet kunnen verkopen via sociale media en commercials en programma’s. Journalistiek maakt deel uit van de entertainmentcultuur. Maar wat doe je dan met belangrijk nieuws dat niet zo mooi is? Dat vind ik gevaarlijk. We hebben nood aan een neutraal speelveld waar het echte nieuws aan bod kan komen.’

Meryl Streep for president

In ‘Don’t Look Up’ zet Meryl Streep een Amerikaanse president neer die niet bepaald uitmunt in leiderschap. De grote vraag is dan ook op wie het personage gebaseerd is. Streep zegt dat ze genoeg ridicule karakters zag om zich aan te spiegelen. McKay zei aan L.A. Times: ‘President Orlean is een hutsepot van zowat alle presidenten die we de voorbije decennia hebben gekend. Ze is veel slimmer en sluwer dan Trump, maar ze deelt wel zijn narcisme, eigenbelang en kortzichtigheid. Haar dubbelspraak en gladheid doen dan weer denken aan Bill Clinton. Ze is even weinig geschikt voor de job als George W. Bush. Net als Ronald Reagan is ze een performer met weinig inhoud. En ze heeft het celebritygehalte van Barack Obama. Een mix dus.’

Het gevolg van de scheefgegroeide toestand is een overvloed aan desinformatie, die op haar beurt tot meer polarisering leidt. En daar knipoogt de titel ‘Don’t Look Up’ naar. Op een bepaald moment organiseert Lawrences personage op sociale media een protestcampagne tegen de dwarsliggende president onder de hashtag ‘Just Look Up’. Waarop de regering antwoordt met de tegencampagne ‘Don’t Look Up’. Steek je kop in het zand dus.

Podcast

McKay is niet van plan het hierbij te laten. Begin januari voegt hij met ‘The Last Movie Ever Made’ een zesdelige wekelijkse podcast aan de film toe. Die zal het productieproces uit de doeken doen en de wetenschappelijke achtergrond uitdiepen.

Er liggen nog meer hyperobjecten op de plank waarin McKay zijn tanden wil zetten. ‘Bad Blood’ wordt een drama over Elizabeth Holmes, de verguisde selfmade miljardair achter het bloedtestbedrijf Theranos. Er staat een miniserie op stapel over de overleden zakenman Jeffrey Epstein, die ervan beschuldigd werd tientallen meisjes seksueel misbruikt te hebben En McKay wil een ‘Black Mirror’-achtige verhalenreeks maken over hoe de wereld zal evolueren als we de klimaatkwestie niet aanpakken.

McKay noemt zichzelf een optimist, omdat de wereld in principe over de nodige technologie beschikt om het probleem op te lossen. Maar dan moeten we stoppen met de kat uit de boom te kijken. Tot het zo ver is, blijft hij verhalen vertellen.