The Lost Daughter: een cocktail van opluchting en wroeging

In ‘The Lost Daughter’ ligt een vrouw overhoop met zichzelf en haar moederschap, net als in de gelijknamige roman van Elena Ferrante. Maar regisseur Maggie Gyllenhaal stopt het verhaal in een fijnzinnig gemaakt Angelsaksisch jasje.

Wie is Leda Caruso, het hoofdpersonage uit het psychologische drama ‘The Lost Daughter’? Zou ze het zelf nog weten, of durven toe te geven?

Als Leda Caruso zichzelf voorstelt, heeft ze een even indrukwekkende als handige definitie klaar: ze is een Britse professor talen en een professionele literatuurvertaalster. Dat volstaat vaak om mensen op een afstand te houden, en daar is ze ook op uit in het Griekse kuststadje waar we haar aan het begin van de film aantreffen. Ze is er voor een ‘werkvakantie’, maar het duurt niet lang voor de opgezochte rust brutaal wordt verstoord door een luidruchtige familie Amerikanen.

Iedereen heeft gebreken en onopgeloste zorgen, maar de film veroordeelt niemand.

Leda’s eerste reactie is irritatie, en die laat ze blijken. Maar ze blijft de familie vanop een afstand observeren, en raakt met name gefascineerd door Nina, een jonge vrouw die alle moeite heeft om haar dochtertje in toom te houden. Wanneer het meisje verdwijnt en Leda degene is die het kind terugvindt, ontstaat een soort verstandhouding tussen beide vrouwen. Dat dat zorgt er ook voor dat er bij Leda verdrongen herinneringen weer naar de oppervlakte borrelen.

Unheimlich

‘The Lost Daughter’ is gebaseerd op het boek ‘De verborgen dochter’ van de mysterieuze Italiaanse auteur Elena Ferrante, bekend van haar Napolitaanse romans. Maggie Gyllenhaal, die na een lange carrière als actrice haar debuut maakt achter de camera en ook het scenario schreef, stopt het verhaal in een Angelsaksisch jasje en verplaatst de plot naar een andere locatie. Omdat ze nog meer dan Ferrante de precieze beweegredenen van het hoofdpersonage gesluierd laat, krijgt het paradijselijke vakantieoord iets unheimlichs. De Amerikaanse familie is bovendien niet alleen lawaaierig en opdringerig, ze heeft ook geen schrik om met geweld te dreigen, wat het psychologische drama bij momenten in de richting van een thriller duwt.

Maar het is in de eerste plaats het verhaal van Leda en de cocktail van opluchting, wroeging, trots, zelfhaat en twijfels die ze in zich draagt. En het heeft allemaal te maken met de botsing tussen haar moederschap en haar professionele ambities. Gyllenhaal vult de geschiedenis van haar hoofdfiguur in via zorgvuldig geselecteerde en geïntroduceerde flashbacks, die de kijker bij het verhaal betrokken houden. Veel van wat de film vertelt, zit verborgen in de dingen die de personages zeggen en vooral niet zeggen. Leda doet zowel in het heden als het verleden dingen die ze waarschijnlijk zelf niet volledig snapt, en dat maakt haar alleen maar menselijker.

Zware last

De subtiele manier waarop Gyllenhaal haar karakters schetst en hun relaties uittekent, is de grote kracht. Iedereen heeft gebreken en onopgeloste zorgen, maar de film veroordeelt niemand. Gyllenhaal gunt ons een blik op haar kleine zonovergoten universum en laat de conclusies en emoties aan de kijker over. ‘The Lost Daughter’ biedt ook genoeg stof om over na te denken. Het gaat over moederschap, over de zware last en de verwachtingen die de maatschappij oplegt aan vrouwen met kinderen, en over de gevolgen voor vrouwen die daarvan willen afwijken.

Dat de film zo raak is, heeft zeker ook te maken met de drie actrices die hem dragen. Dakota Johnson vindt in de rol van Nina het juiste evenwicht tussen goede wil en overmacht. In de flashbacks geeft Jessie Buckley aangrijpend het hartverscheurende dilemma van de jonge Leda weer. Maar bovenal is ‘The Lost Daughter’ de film van Olivia Colman, die als de oudere Leda een van de beste vertolkingen uit haar imposante carrière neerzet. Haar postuur, haar onhandigheid, haar taalgebruik en vooral haar expressieve ogen maken dat je Leda begrijpt, ook al begrijpt ze zichzelf niet.