‘Top Gun: Maverick’, de nieuwste blockbuster met Tom Cruise in de hoofdrol, is geen doorslagje van de oorspronkelijke film die midden jaren 80 uitkwam. Het blinde vertrouwen in de onbegrensde kracht van Amerika is weg. Ditmaal voel je twijfels over het relatieve verval van de Verenigde Staten naast het hoogtechnologische militaire machtsvertoon van China.