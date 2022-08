Venetië trekt het filmnajaar op gang

Het 79ste filmfestival van Venetië haalt naar goede gewoonte het kruim van de arthousecinema bij elkaar. Op de rode loper passeert een resem vedetten en filmmakers die hoopt dat hier een succesvolle campagne voor de Oscars begint.

In 1932 kreeg Venetië de eer om als eerste stad ter wereld een filmfestival te organiseren. Die eerste editie was niets om trots op te zijn. Ze was een idee van Mussolini's fascistische minister van Financiën Giuseppe Volpi - die nog altijd een zaal op zijn naam heeft in het Palazzo del Cinema. 90 jaar later heeft het festival die duistere voorgeschiedenis echter al lang afgeschud, en mag het zich de eerste grote afspraak op de filmkalender van het najaar noemen.

Directeur Alberto Barbera heeft weinig moeite om grote namen naar het Lido te lokken. Noah Baumbach, bekend van ‘Marriage Story’, mag de 79ste editie openen met de donkere komedie ‘White Noise’, naar de roman van Don DeLillo. Na hem volgen onder anderen Darren Aronofsky (‘The Whale’), Andrew Dominik (‘Blonde’, over Marilyn Monroe), Alejandro González Iñárritu (‘Bardo’), Luca Guadagnino (‘Bones and All’, een roadmovie over twee jonge kannibalen) en Florian Zeller (de cineast van ‘The Father’, nu aanwezig met ‘The Son’). Ook de Iraanse cineast Jafar Panahi mag deelnemen aan de officiële competitie, al slijt hij zijn dagen in de cel omdat hij bij de openbare aanklager had gevraagd hoe het gesteld was met zijn gearresteerde collega Mohammad Rasoulof.

Buiten competitie vinden we het lang verwachte derde deel van ‘The Kingdom’, de fameuze serie van Lars von Trier uit de jaren 1990. Hij zal om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn op het Lido. Von Trier (66) kreeg onlangs te horen dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt.

Lanceerplatform

Een andere reden waarom het festival van Venetië meer dan ooit schittert, is dat het zich ontwikkeld heeft tot lanceerplatform voor het Oscarseizoen. Verschillende films die de voorbije jaren een Gouden Leeuw (of een andere prijs) wonnen, waren enkele maanden later ook van de partij bij de Oscars.

De trailer van 'Blonde'.

De laatste keer was dat met ‘The Power of the Dog’ en ‘The Hand of God’, niet toevallig twee producties van Netflix. De streamingreus is meer dan ooit aanwezig in Venetië, met behalve ‘White Noise’, ‘Bardo’ en ‘Blonde’ ook het Franse drama ‘Athena’ en de serie ‘Copenhagen Cowboy’ van de Deense cineast Nicolas Winding Refn. Concurrent Amazon is ook van de partij, zij het alleen met het rechtbankdrama ‘Argentina 1985’.