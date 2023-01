Wanneer vriendschap toch niet zoveel waard blijkt te zijn

Toen was alles nog peis en vree. Maar de vriendschap tussen Colm en Pádraic loopt uiteindelijk op de klippen in de prachtige film ‘The Banshees of Inisherin'.

Op een eiland voor de kust van Ierland voltrekt zich een klein drama: het einde van een vriendschap. Uit dat eenvoudige gegeven distilleert regisseur Martin McDonagh de magnifieke film ‘The Banshees of Inisherin’.

Na vele jaren spat een relatie plots uit elkaar, en de gevolgen zijn voor beide partijen hartverscheurend. Dat verhaal hebben we al zo vaak gezien en gelezen dat het nauwelijks nog verrast. Toch vond regisseur/scenarist Martin McDonagh in ‘The Banshees of Inisherin’ een invalshoek die niet voor de hand ligt. Wat hier desastreus op de klippen loopt, is namelijk geen romantische verhouding maar een vriendschap tussen twee mannen.

De essentie ‘The Banshees of Inisherin’ is de vierde langspeelfilm van theatermaker/cineast Martin McDonagh.

McDonagh werd wereldberoemd met het drama ‘Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri’.

Dit keer vertelt hij met een mix van drama en humor het verhaal van een jarenlange vriendschap die plots uit elkaar valt.

De setting is een fictief Iers eiland anno 1923, met de burgeroorlog op de verre achtergrond.

Pádraic (rol van Colin Farrell) geniet er al jaren van om elke dag klokslag twee uur aan te kloppen bij Colm (Brendan Gleeson), samen naar de pub te stappen en daar enkele uren te spenderen met volle pinten en vrijblijvend geklets. Op Inisherin, het (fictieve) eiland voor de Ierse westkust waar ze wonen, valt er sowieso weinig te beleven, maar Pádraic is best tevreden met dat eenvoudige leven.

Zijn verbazing is echter groot wanneer hij op een dag geen antwoord krijgt bij Colm, ook al ziet hij door het raam dat de man wel degelijk thuis is. ‘Misschien heeft hij je niet meer graag,’ zegt Pádraics zus Siobhán grappend. Weet zij veel dat ze dichter bij de waarheid zit dan ze denkt.

Shakespeare

De Ierse cineast Martin McDonagh - hij noemt zichzelf liever ‘London Irish’, want hij is als zoon van Ierse ouders geboren en getogen in de Britse hoofdstad - schreef zeven jaar geleden al een eerste versie van ‘The Banshees of Inisherin’. Daar was hij echter niet tevreden over. Het uitgangspunt was al dat van de uiteindelijke film, maar hij besefte dat zijn script emotioneel gewicht miste.

Martin McDonagh creëert prachtige beeldcomposities, maar het zijn de schrijnende emoties en kleine momenten die je aan het scherm kluisteren.

McDonagh heeft op zijn 52ste al meer dan genoeg verhalen verzonnen om te weten wat hij nodig heeft. Hij is een gevierde theatermaker sinds zijn 24ste, toen hij op tien maanden tijd zeven stukken schreef. Drie jaar later was hij de jongste toneelauteur sinds Shakespeare van wie op hetzelfde moment vier voorstellingen liepen in Londen. Toen hij in 2004 cinema aan zijn oeuvre toevoegde, volgde het succes hem: zijn kortfilm ‘Six Shooter’ (ook met Brendan Gleeson) was meteen goed voor een Oscar, ‘In Bruges’ werd een cultfilm, en ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ verzilverde twee van zijn zeven Oscarnominaties.

trailer

‘The Banshees of Inisherin’ lijkt op dat pad verder te gaan, want hij kreeg op het festival van Venetië zowel de prijs voor beste acteur (Colin Farrell) als beste scenario. Beide onderscheidingen zijn volledig terecht. Farrell zet - net als de rest van de cast trouwens - een doorleefde en geschakeerde vertolking neer, terwijl de film onder zijn ogenschijnlijk eenvoudige oppervlak onvermoede diepten verbergt.

McDonagh creëert prachtige beeldcomposities voor zijn personages en legt ze heerlijke (vaak geestige) dialogen in de mond, maar het zijn de schrijnende emoties en kleine momenten die je aan het scherm kluisteren.

Kleine burgeroorlog

Aan het eind van de rit is ‘The Banshees of Inisherin’ een verhaal over kleine mensen die met de beste bedoelingen en overtuigd van hun grote gelijk elkaar naar beneden trekken. Naar eigen zeggen kan McDonagh zich in principe vinden in de visie van Colm, die stelt dat hem als muzikant maar een beperkt aantal jaren meer resten om creatief te zijn en dat hij die liever niet langer verkwanselt met holle praatjes.

Het is bijvoorbeeld de reden waarom de cineast zich voortaan meer wil focussen op film dan op theater. Anderzijds voel je ook mee met Pádraic, die moet vaststellen dat zijn vrolijke humeur en lieve karakter niet naar waarde geschat worden. De conclusies die hij daaruit trekt, vormen de gitzwarte rand van een film die verder een knap evenwicht vindt tussen humor en drama.

Het is ongetwijfeld ook de reden waarom McDonagh zijn verhaal situeert in de vroege jaren 1920, toen in Ierland een bloedige burgeroorlog woedde. Wat Colm en Pádraic meemaken, is in wezen een eigen kleinschalige burgeroorlog. Ook hun conflict begint om futiele redenen en loopt compleet uit de hand omdat geen van beide partijen het gezonde verstand kan opbrengen om het een halt toe te roepen. Triest maar waar.