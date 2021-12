Wat als Anne Frank vandaag zou leven?

'Where is Anne Frank' is een fraaie, fantasievolle en warmhartige animatiefilm die een klassiek verhaal nieuw leven inblaast.

Hoe maak je een verhaal als ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank, dat cultureel erfgoed is geworden, na 75 jaar weer relevant? De Israëlische cineast Ari Folman (‘Waltz with Bashir’) komt in ‘Where Is Anne Frank’ op de proppen met een dubbel antwoord: een sierlijke animatiefilm voor een jong publiek, met oog voor de complexe wereld van vandaag.

De Israëlische regisseur Ari Folman weet waarom ‘Het Achterhuis’, het dagboek dat de prille Joodse tiener Anne Frank schreef tijdens de twee jaar dat ze samen met haar ouders en zus verborgen zat op een zolder in Amsterdam, zo in de smaak valt. ‘Het is herkenbaar en heel goed geschreven’, legt hij uit. ‘Als je bedenkt hoe jong Anne toen was, is het zelfs verbluffend. Bovendien is het niet zo vreselijk. Het speelt zich wel af tijdens de Tweede Wereldoorlog en je weet dat Anne en haar gezin in gevaar zijn, maar van de echte gruwel is er geen spoor. De laatste zeven maanden van Annes leven, in de getto’s en de kampen, maken er geen deel van uit.’

De jonge mensen van vandaag weten helaas wat isolement is. Mijn dochter van 15 werd tijdens de pandemie een Anne. Ari Folman Regisseur 'Where Is Anne Frank'

Folman weet ook waarom jongere lezers vandaag de buik hebben van het boek. Toen hij het midden de jaren 70 als scholier moest lezen, vond hij er al weinig aan. Als kind van Holocaust-overlevenden was hij het gewoon veel ergere verhalen te horen. De herinnering aan de Shoah is intussen nog meer vervaagd. ‘Het is louter een stuk geschiedenis geworden. Als ik in de Bijbel een verhaal lees over Hebreeërs die een dorp uitmoorden, doet dat me ook niets. De emotionele band die je hebt met historische gebeurtenissen is cruciaal.’ Toen hij na enig aarzelen inging op het voorstel van het Anne Frank Fonds om het bekende verhaal nog eens te vertellen, wist Folman wat hem te doen stond: een insteek vinden die een nieuwe generatie kon aanspreken. Op die manier zou hij dan ook (hopelijk) de ervaringen van Anne Frank 75 jaar na de publicatie van haar dagboek weer relevant maken.

Mededogen

De animatiefilm ‘Where Is Anne Frank’ schakelt dus voortdurend tussen de oorlogstijd en de wereld van vandaag. In het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht in Amsterdam komt de inkt van het dagboek plots tot leven in de vorm van Kitty, de ingebeelde vriendin aan wie Anne haar gedachten toevertrouwde. Kitty wil weten wat er is gebeurd en trekt erop uit om de laatste zeven maanden van Annes leven te reconstrueren. Tegelijk trekt Folman het verhaal resoluut de 21ste eeuw binnen. Vlak voor het Anne Frank Huis woont een gezin vluchtelingen in een tent, en in de loop van het verhaal wordt die problematiek steeds belangrijker. Als we het leven en het gedachtegoed van Anne Frank respecteren, stelt de film, dan moeten we ook nu onze menselijkheid tonen.

Een fragment uit de animatiefilm 'Where Is Anne Frank'.

‘Uiteindelijk gaat het om mededogen’, zegt Folman. ‘Er zijn voortdurend 20 miljoen kinderen op de vlucht. Een op de vijf is daarbij in levensgevaar. Kijk, ik ben filmmaker. Het is niet mijn job oplossingen te verzinnen. Dat is aan de politiek. Maar ik zie twee manieren om een sociale revolutie teweeg te brengen. De eerste weg, geweld, is uit den boze. De andere weg is schaamte. We moeten het probleem blijven benoemen, om de mensen die het laten aanmodderen in verlegenheid te brengen. In Israël stuurde een groep miljardairs onlangs een team naar Afghanistan om de nationale vrouwelijke wielerploeg te redden van de taliban. Maar onze minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked, een verschrikkelijke vrouw, weigerde vervolgens die 40 atletes toegang te verlenen tot Israël omdat ze vluchtelingen zijn. Is ze gek? En zo kan ik nog tientallen beschamende voorbeelden opsommen.’

De essentie De animatiefilm ‘Where Is Anne Frank’ van onder meer de Belgische productiehuizen Walking The Dog en Magellan Films gaat op zoek naar een nieuwe en relevante invalshoek om het beroemde dagboek te vertellen. Deze keer ligt de nadruk op Kitty, de ingebeelde vriendin van het verborgen joodse meisje. De Israëlische regisseur Ari Folman, bekend van ‘Waltz with Bashir’, laat haar tot leven komen in het Amsterdam van vandaag. Tijdens haar zoektocht naar wat met Anne is gebeurd ontdekt Kitty het lot van vluchtelingen en hun kinderen. ‘Where Is Anne Frank’ vertaalt een complexe problematiek in woorden en beelden die kinderen kunnen begrijpen.

Er is ook nog een ander heet hangijzer dat ‘Where Is Anne Frank’ relevantie verleent, al heeft Folman daar geen verdienste aan: de pandemie. Een verhaal over een meisje dat verplicht was zich af te zonderen van de buitenwereld moet bijzonder herkenbaar lijken voor jongere kijkers. ‘Mijn jongste dochter is 15 en ze is in de loop van de gezondheidscrisis compleet veranderd’, bevestigt de cineast. ‘Vroeger was ze even levenslustig als Kitty, maar ze keerde zich helemaal in zichzelf en werd een Anne. Omdat er geen fysiek onderwijs was, heeft ze 18 maanden in haar kamer gezeten. De jonge mensen van vandaag weten inderdaad wat isolement is.’ Al die elementen samen leiden tot een fraaie, fantasievolle en warmhartige animatiefilm die een klassiek verhaal nieuw leven inblaast. Opdracht volbracht.