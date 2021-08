Beeld verhaal | ‘Birth of a Mother’

Acht fotografen vertellen over een beeld dat in een verhaal past. Vandaag: Julie Scheurweghs. Sinds ze twee jaar geleden moeder werd, werkt ze aan ‘Birth of a Mother’. Tijdens de eerste Fotobiënnale Oostende toont ze de reeks in Mu.ZEE. Vanaf 4 september.

Lang wilde Julie Scheurweghs (32) geen moeder worden. Ze was niet alleen bang dat kinderen in de weg zouden staan van alle plannen die ze had, ze was ook bang om te bevallen. Vandaag is het moederschap - het hare en dat van anderen - het onderwerp van haar eerste museumexpo.

Onder de titel ‘Birth of a Mother’ toont Scheurweghs in Mu.ZEE, het museum van haar geboortestad Oostende, beelden van vrouwenlichamen voor, tijdens en na de bevalling. Ze verbloemt niets, maar ze dramatiseert ook niet. ‘Ik gruwel van de kijk-hoe-blijfoto’s die bij zwangerschappen lijken te horen. Ik wil tonen wat is. Dat is blijdschap, maar ook vermoeidheid. Of onzekerheid. En striemen, ruwe tepels, borsten die lekken.’

‘Ik gruwel van de kijk-hoe-blijfoto’s die bij zwangerschappen lijken te horen’ Julie Scheurweghs Fotograaf

Scheurweghs is zelden geïnteresseerd in het volledige, documentaire beeld. Ze zoomt in op details die de meeste anderen ontgaan: handen, houdingen, stukjes huid, een druppel melk die over een buik sijpelt.

Bij de foto’s van haar eigen thuisbevalling - haar vriend maakte ze, zij eigende ze zich als kunstenaar toe door ze te croppen en te bewerken - focust Scheurweghs vooral op haar gezicht. ‘De intensiteit is er haast voelbaar.’ Bij de gelaatsuitdrukking op deze pagina hoort een heftige wee. ‘Volgens de regels moest ik op dat moment ontspannen. Maar mijn vuist verraadt dat dat niet erg lukte.’

Therapie

Vijf bevallingen heeft Scheurweghs bijgewoond en gefotografeerd voor ‘Birth of a Mother’. En ze hoopt dat er nog volgen. ‘Ik heb het gevoel dat ik het nog niet allemaal heb gezegd. Dat ik nog kan bijdragen aan een realistischer beeldvorming over wat het moederschap met je doet. Intussen vind ik bevallingen ook magisch mooi: er gaat zoveel kracht uit van verandering.’

Bovendien is de reeks ook haar therapie. Scheurweghs toont de dingen dan wel zoals ze zijn, dat betekent niet dat ze het er makkelijk mee heeft. ‘Op de expo hangt straks een foto van mijn buik vol striemen. Een prachtig beeld, met lijnen als de golven van de zee. Heel grafisch. Maar als ik eerlijk ben, vind ik het jammer dat het mijn buik is.’