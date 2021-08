Beeldverhaal: 'Ik heb nabijheid nodig, maar ook afstand'

Acht fotografen vertellen over een beeld dat in een verhaal past. Vandaag: Vincent Delbrouck. Hij vond aansluiting bij een groep tieners in een buitenwijk van Havana en maakte daar een boek over: ‘Champú’. Vanaf 4 september stelt hij tentoon in Huis Marseille in Amsterdam.

Vincent Delbrouck (46) zegt opgelucht te zijn dat zijn zesde boek

gedrukt is. De Waalse fotograaf is moe geworden van het vele twijfelen over combinaties en volgordes. ‘Het hoort bij het proces, maar deze keer was het heel erg. Ik heb echt wakker gelegen van de vraag of ik wel van mijn boek zou kunnen houden. Het is mijn persoonlijkste werk tot nog toe.’

‘Champú’ is een mix van liefst 170 portretten en stillevens. Het laat zich lezen als

een coming-of-ageverhaal van een groep 17- en 18-jarigen in de Cubaanse hoofstad

Havana. Delbrouck ontmoette ze in 2018 in een park in de betere buitenwijk La Vibora. Hij was er doelloos foto’s aan het maken. Zij ontsnapten er aan de alledaagsheid: luisterend naar muziek, rokend, drinkend, lachend, elkaar troostend en kussend.

Ik heb nabijheid nodig, maar ook afstand.

‘Ze begonnen te praten en lieten me meteen toe in hun warme nest, zonder dat ze geld of sigaretten of wat dan ook van me wilden’, zegt Delbrouck. ‘Ik kwam net uit een turbulente en toxische periode in de liefde en kampte met een burn-out. Ik hoopte rust te vinden in Havana, waar ik sinds 1997 kom en mijn allereerste fotoboek maakte. De positieve energie van die tieners deed me goed. Diezelfde dag nog ben ik hen beginnen te fotograferen.’

Rumoerig

Delbrouck werd zowat de huisfotograaf van de groep. Hij wist de tieners na school

te vinden op hun vaste plekken, in het park of op het strand. En als zij een uitstap maakten, vroegen ze hem mee. Zoals die dag dat ze naar de rivier trokken, drie rumoerige busritten en een wandeling ver.

‘Die trip was een soort bevestiging van onze goede relatie’, zegt Delbrouck. ‘De verlegenheid was weg, waardoor ik die foto in de rivier heb kunnen maken. Terwijl Jesus zijn hand zo mooi op zijn vriendin legt, zie je in de achtergrond twee koppels

kussen. Ik hou van de energie in het beeld. De tieners raken niet alleen elkaar aan, maar ook het leven.’

Delbrouck drijft op gevoel en intuïtie en houdt de adolescent in hem graag levendig, wat het fotograferen soms bemoeilijkte. ‘Als ik te diep in de energie van de groep opging, maakte ik slechtere beelden. Ik heb nabijheid nodig, maar ook afstand.’

Aan de Cubaanse politiek raakt Delbrouck niet. ‘Ik voel de complexiteit als ik er ben, maar aan het einde van de dag is het niet mijn realiteit. Ik wil ook niets aanklagen. Ik ga voor het licht en de kleuren. Cuba is een park waarin ik kan spelen. Er gaat veel kracht van uit. Na al die tijd voel ik me soms meer een Cubaanse dan een Belgische kunstenaar.’