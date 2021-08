Bricoleren om te fotograferen

De Brusselaar Philippe De Gobert maakt minutieuze maquettes van gebouwen om ze in een nieuwe omgeving te plaatsen en te fotograferen. Op uitnodiging van het MuMa in Le Havre toont hij hoe hij de Franse havenstad ziet. ‘Ik doe het omgekeerde van wat een architect doet.’

Wegen bezaaid met steengruis, puinhopen naast nieuwbouw, straatlantaarns als enige lichtpuntjes tegen een asgrijze lucht en dito zee. De beelden van Philippe De Gobert (1946) zijn bevreemdend en troostend tegelijk. Voor het MuMa ging de Ukkelse fotograaf aan de slag met de bewogen recente geschiedenis van Le Havre, de tweede havenstad van Frankrijk.

Als zoon van twee kunstschilders was De Gobert ‘genetisch voorbestemd’ om in de voetsporen van zijn ouders te treden. Maar uit gemak koos hij voor de fotografie. Onder invloed van de Duitse impressionist en dadaïst Kurt Schwitters schakelde hij snel over naar driedimensionaal werk, waarbij hij zichzelf maquettes leerde bouwen. Perfectie is in die maquettes nooit een doel. Professionele maquettebouwers van architectenbureaus zouden veel nauwkeurigere modellen kunnen maken, maar die van De Gobert komen juist door zijn ‘gebricoleer’ tot leven.

‘Een architect maakt maquettes om zich te kunnen voorstellen hoe een gebouw er in het echt gaat uitzien. Ik volg het omgekeerde proces. Ik vertrek van een bestaand gebouw en reduceer het tot een maquette. Daar komt een foto van, waarbij het gebouw in een nieuwe omgeving staat.’ Vooral in Frankrijk is De Goberts werk populair.

Annette Haudiquet, de directeur van het Musée d’art moderne André Malraux (MuMa) in Le Havre viel tijdens een bezoek aan Paris Photo als een blok voor De Goberts werk. Ze nodigde hem uit na te denken of hij iets kon met het modernistische centrum van de stad.

De maquettes van De Gobert ogen klunzig en bijna poëtisch.

Le Havre is met zijn Seinemonding een buitengewoon strategische plek: een gift in vredestijd, een vloek tijdens oorlogen. In de Tweede Wereldoorlog sloopten de Duitsers de halve stad om er een vesting in de Atlantikwall van te maken. En in 1944 - zelfs na D-day - werd de stad door de Britten tot stof en as gebombardeerd. Van de haven bleef niets over en meer dan 12.500 woningen werden vernietigd. Omdat een groot deel van de bevolking al was gevlucht, bleef het aantal dodelijke burgerslachtoffers ‘beperkt’ tot 5.000.

Na de oorlog kreeg Auguste Perret carte blanche om het stadscentrum opnieuw op te bouwen. Een kolfje naar de hand van de in Elsene geboren betonpionier, een van de leermeesters van onder meer Le Corbusier. Er ontstond een modern en strak stadscentrum met de Sint- Jozefskerk en het MuMa als uitschieters. Le Havres stadshart kende een moeilijke start, maar kreeg iets voor de eeuwwisseling een opknapbeurt en een nieuw elan. Dat leverde in 2005 een erkenning als Unesco-werelderfgoed op.

Scheef balkonhekje

De Gobert nam de binnenstad van Le Havre als werkterrein. Van de typische halfhoge woonblokken maakte hij minutieuze maquettes, waarmee hij in zijn atelier in Ukkel scènes creëerde om te fotograferen. ‘Ik maak de maquettes vooral om de gebouwen te begrijpen. Het gaat uiteindelijk om de foto’s’, benadrukt De Gobert steeds.

Schermvullende weergave ©Courtesy Galerie Aline Vidal ©Philippe De Gobert ©Adagp, Paris 2021

Toch trekken de fraai uitgelichte maquettes in het MuMa als eerste de aandacht. Ze blinken uit in details. Zo zijn van de vele ramen in de maquettegebouwen slechts enkele verlicht. Maar vooral de oneffenheden, zoals een balkonhekje dat niet helemaal recht staat, geven de maquettes hun ontegensprekelijke charme.

In de scènes van De Gobert staan de gebouwen solide in een verder uitgestorven landschap dat het puin van de vroegere verwoesting niet helemaal heeft weggeveegd. Loden luchten gaan in de horizon op in de Atlantische Oceaan. Als er al menselijke activiteit is, is die indirect, in de vorm van een eenzame auto die in de straat staat. De enige tijdsaanduiding blijkt uit de leeftijd van de modellen. Aan het begin van de reeks dateren ze uit de jaren vijftig en zestig: met grote staartvinnen. Later is het blik op de weg van functionelere Duitse degelijkheid: van de Audi A4 en Volkswagen Polo Caddy uit de jaren negentig.

Zo vertelt De Gobert een eigen versie van het verhaal van de wederopbouw van een verwoeste stad. Van de ruïnes en puinhopen in een desolate leegte, via de kantines van arbeiders tussen de eerste grondwerken van nieuwbouw tot het eindresultaat. Dat alles in beelden die zowel desolaatheid als veerkracht uitstralen en daarin blijven fascineren.

Behalve door het stedelijke landschap is De Gobert gefascineerd door bijzondere architectuur. De expo in Le Havre begint met klunzige, bijna poëtische maquettes van enkele architectonische iconen. De Gobert bouwde Casa Malaparte op Capri en de conceptuele Geodesic Dome van Buckminster Fuller na, maar ook het art-nouveaugebouw Huis De Vijf Werelddelen in Antwerpen en het cruisevormige Hotel Normandie in Oostduinkerke.

De Goberts verzameling speelse gebouwen verwondert zich over de eigenzinnigheid van de opdrachtgever of de architect.

Schermvullende weergave ©Jean-Marie Châtelier© Adagp, Paris, 2021.

De eerste dertig jaar van zijn carrière hield De Gobert zich vooral bezig met ateliers van kunstenaars, onder wie Jan van Eyck, Marcel Broodthaers, René Magritte en Jackson Pollock. Heel bijzonder is de maquette van het atelier van de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters in Hannover, dat in de jaren dertig steeds meer in beslag werd genomen door ‘Merzbau’. Dat grillige kunstwerk uit hout, gips en verf, het grootste dadaïstische werk ooit, is een aaneenschakelijng van hoekige en schuine vlakken. Schwitters’ chaotische atelier ging in de Tweede Wereldoorlog verloren, De Gobert baseerde zich op schaarse foto’s.

De Gobert vond zo’n ‘artist room’ ook in Le Havre. In 2006 richtte de stad een flat in een woonblok in als een modelappartement waar potentiële bewoners vlak na de oorlog konden bekijken of zo’n woning iets voor hen was. Het appartement was en is volledig ingericht naar de visie van Auguste Perret, de ontwerper van het naoorlogse stadscentrum.

De Gobert maakte er een nieuwe maquette van en stopte die vol verwijzingen naar Perret. In de enscenering gaat De Gobert met de werkelijkheid aan de haal, met als hoogtepunt het werk ‘LH1198’. Daarin lijkt een oceaanstomer in het parket van het Perret-appartement te zinken, met achter zich opnieuw de aan de oorlogsverwoesting refererende brokstukken. Een volledig nieuw verhaal in één beeld.

‘Du merveilleux en architecture au conte photographique’ loopt tot 7 november in het MuMa in Le Havre.