De Plek: Appels

Omdat afstuderende creatievelingen dit jaar minder gelegenheid hebben om zich te tonen, maken we in De Tijd graag plaats voor zes fotografen in spe. Vandaag: Flo Matthyns.

De laatstejaars in de bacheloropleiding fotografie van Sint-Lucas in Antwerpen kregen voor een van hun opdrachten een Vlaamse plek met een bijzondere naam toegewezen.

Flo Matthyns (20) trok naar Appels, een deelgemeente van Dendermonde.

Schermvullende weergave ©© Flo Matthyns

De eerste keer fietste ze in het spoor van een oud-Chiroleidster door Appels. De tweede keer trok ze er alleen op uit. Twee keer maakte Flo veel foto’s. ‘Van allerlei kleinigheden, omdat ik op het moment zelf nooit te kieskeurig wil zijn. Of kan

zijn. Ik laat me te graag leiden door wat ik voel en zie.’

Schermvullende weergave ©© Flo Matthyns

‘Muurtjes zonder doel, huizen zonder mensen en honden zonder vrolijkheid’

zag ze. Mensen kwam ze haast niet tegen. Maar als het gebeurde, was er opvallend veel vriendelijkheid. ‘De man naast zijn kruiwagen vol wortelen - 89 is hij - vertelde me in geen tijd dat hij graag danst, zijn vrouw verloor aan kanker en gek is op

caracoles. Een warm moment.’

Schermvullende weergave ©© Flo Matthyns

Fotograaf worden is voor Flo de enige weg. ‘Op mijn zesde al maakte ik foto’s van alles wat ik zag. Op mijn twaalfde kreeg

ik mijn eerste spiegelreflexcamera.’ Hoe ze het straks als professioneel fotografe wil aanpakken, weet ze nog niet. ‘Sowieso wil ik even naar het buitenland, zodra het kan, om in alle rust rond te zwerven en een reeks te maken.’ Het doel is belangrijker dan de bestemming. ‘Mijn landenlijstje is lang.’

Schermvullende weergave ©© Flo Matthyns

Of de onduidelijke toekomst haar soms afschrikt? ‘Ik begin het planloze wat eng te vinden, als ik eerlijk ben. Maar ik ga ervan uit dat het enge plaatsmaakt voor iets fijns. En daar kijk ik naar uit.’ AW