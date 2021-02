De plek | Muizen

Omdat afstuderende creatievelingen dit jaar minder gelegenheid hebben om zich te tonen, maken we in De Tijd graag plaats voor zes fotografen in spe. Vandaag: Jeroen Zabeau.

De laatstejaars in de bacheloropleiding fotografie van Sint-Lucas in Antwerpen kregen voor een van hun opdrachten een Vlaamse plek met een bijzondere naam toegewezen. Jeroen Zabeau (23) trok naar Muizen, naast Mechelen.

De nevel had hij afgewacht, omdat hij

Muizen bij helder weer al had gezien. ‘Het is toevallig de plek waar ik een viertal jaar geleden met fotograferen ben begonnen, op amper 15 kilometer van waar ik woon. Daarom heb ik een mistige ochtend uitgekozen, zodat ik met andere ogen kon kijken.’

Desolate landschappen geven Jeroen zuurstof. ‘Het mysterie en de esthetiek passen bij wie ik ben. Ik verlies me graag in wat ik doe. Het liefst in m’n eentje, zonder dat ik me met anderen moet bezighouden.’ Commerciële fotografie zegt hem weinig. ‘Ik zie mezelf eerder in de wereld van de kunsten. Ik wil foto’s maken die de mensen aan hun muur willen hangen.’

Ook dicht bij huis is met het juiste licht veel natuurschoon te fotograferen, vindt Jeroen. Toch wil hij snel een tweede keer naar IJsland. ‘De ruige natuur heeft mijn hart gestolen. Maar helaas ook mijn vorige camera. Hij viel in het water, de eerste dag al meteen. (lacht) Mijn werk daar is dus nog niet af.’

