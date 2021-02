De plek | Paradijs

Omdat afstuderende creatievelingen dit jaar minder gelegenheid hebben om zich te tonen, maken we in De Tijd graag plaats voor zes fotografen in spe.

De laatstejaars in de bacheloropleiding fotografie van Sint-Lucas in Antwerpen kregen voor een van hun opdrachten een Vlaamse plek met een bijzondere naam toegewezen. Briek Verdoodt (21) trok naar Paradijs, een gehucht van Rekkem, dat dan weer bij Menen hoort.

Briek moest hardop lachen, toen hij na een tiental wandelingen door Paradijs alsnog de garages zag. De fotograaf in hem was op zoek geweest naar iets moois. Dat waren de garages niet. Maar ze waren komisch en veelzeggend. En daar zit ook schoonheid in.

‘Ik vond het bijzonder dat ik iets vond in straten die ik zo lang links had laten liggen, omdat ze er vanop de heuvel waar ik parkeerde niet spannend genoeg uitzagen.’ De bewoners snapten zijn interesse niet. ‘Terwijl ik fotografeerde, zag ik hoe ze achter hun gordijnen stonden te kijken en te bellen. Met elkaar waarschijnlijk. Een vrouw is uiteindelijk komen vragen wat ik aan het doen was. Ze vond het amusant.’

Hij is niet zo’n mensenfotograaf, zegt hij. ‘Portretten liggen me minder. Maar huizen zeggen ook veel over mensen. Kijk naar de garages. Ooit waren de poorten allemaal dezelfde, nu zijn ze allemaal net iets anders. De bewoners van Paradijs laten zich niets opleggen. Met hun garagepoort onderscheiden ze zich. Het is iets Belgisch.’

Zijn toekomst als fotograaf is al begonnen. ‘Als zelfstandige maak ik sinds een tijd foto’s van architectuur, en van concerten en feesten toen het nog kon. Met een medestudent smeed ik plannen om een bedrijfje voor beeldbewerking te starten. We hoorden dat nogal wat fotografen dat graag zouden uitbesteden.’ Of in hem een ondernemer zit? ‘Ik hoorde ooit: ‘It’s better to make jobs than to take jobs.’ Dat is blijven hangen.’

