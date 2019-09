Duitse modefotograaf Peter Lindbergh (1944-2019)

De peetvader van het supermodel zette zichzelf op de kaart met zijn cinematografische zwart-witfoto's van beroemdheden en modellen.

De bekende Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is dinsdag overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij werd 74. Waaraan hij stierf, werd niet bekendgemaakt.

'Het is met groot verdriet dat we aankondigen dat Peter Lindbergh op 3 september gestorven is. Hij laat een grote leegte achter', staat op zijn officiƫle Instagram-pagina.

Lindbergh geldt als een van de invloedrijkste fotografen van zijn generatie. Zijn handelsmerk waren zijn cinematografische zwart-witfoto's van sterren en beroemde modellen. Omdat hij als een van de eersten topmodellen als Cindy Crawford, Naomi Campbell en Christy Turlington voor zijn lens haalde, werd hij ook wel 'de ontdekker van het supermodel' genoemd.

Hij fotografeerde voor modebladen als Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, The New Yorker en was een veelgevraagd reclamefotograaf.

Greta Thunberg

Onlangs nog werkte hij mee aan het septembernummer van Vogue UK, met Meghan Markle, de hertogin van Sussex en de vrouw van prins Harry, als gasthoofdredactrice. Voor die gelegenheid vereeuwigde hij onder meer de actrice Salma Hayek, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Zweedse activiste Greta Thunberg.