Een soort mysterie in Zeeland

De Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren laat in Terre/Mer zien hoe hij het Zeeuwse schiereiland Walcheren ervaart.

‘Ik ben niet de observerende, afstandelijke fotograaf. Ik vind het fijn om in mijn onderwerp te kruipen, het aan te raken, er contact mee te krijgen. Als ik een portret maak, ga ik heel dicht bij die persoon staan. Is het onderwerp het landschap, dan wil ik ook zo werken. Als ik de zee fotografeer, wil ik erin lopen en de deining van de golven voelen. Ik wil deelachtig zijn.’

Op verzoek van het Gemeentemuseum Den Haag maakte de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren met Terre/Mer een aanvulling op ‘Aan zee’, een expo met werken die de schilders Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jacoba van Heemskerck en Ferdinand Hart Nibbrig begin vorige eeuw op Walcheren maakten.

Schermvullende weergave Riet , blauw, water beweging Terre/Mer. Stephan Vanfleteren ©Stephan Vanfleteren

‘Het was bijzonder’, zegt Vanfleteren. ‘Ik voelde de aanwezigheid van die meesters die honderd jaar geleden in hetzelfde landschap stonden. Af en toe kwam ik die scheefgetrokken bomen van Mondriaan tegen. Ik zag de zand- en mosduinen die mijn artistieke voorgangers hebben geschilderd, de kelletjes op het strand. Het was er allemaal nog.’

Vanfleteren heeft geprobeerd iets schilderachtigs in zijn foto’s te leggen door er beweging in te brengen. ‘Ik fotografeerde vaak bij valavond, maar paste de gevoeligheid van de lens niet aan. Dan krijg je een onscherpte die het landschap interessanter maakt. Het beeld van een kerk is in normale omstandigheden pittoresk en banaal, maar met bijzonder licht wordt het een soort mysterie.’

Schermvullende weergave Terre/Mer. Stephan Vanfleteren ©Stephan Vanfleteren

Opmerkelijk: de beelden zijn in kleur en daar heeft Vanfleteren niet lang over getwijfeld. ‘Ik ben inderdaad bekend om mijn zwart-witfoto’s maar ik ben nooit blind geweest voor kleur. Als je daarmee de meerwaarde van het beeld kan vangen, schuw ik het niet.’

Als fotograaf is hij niet in charge en daar houdt hij van. ‘Ik wil moeite doen voor mijn onderwerpen, ervoor zwoegen, geduld oefenen. Soms kan je de hele dag zoeken naar een goed beeld, maar oogt alles banaal. Tot het licht de dingen in een ander perspectief plaatst. Plots zie je. Alles wordt mooi. Het is alsof de cadeaus je in de schoot geworpen worden. Je begrijpt de magie van een plek.’

Schermvullende weergave Boom , weg, wind Terre/Mer. Stephan Vanfleteren ©Stephan Vanfleteren

Voor de expo selecteerde Vanfleteren 17 beelden. ‘Na ‘Surf Tribe’, waarvoor ik naar exotische bestemmingen trok, wilde ik een klein en intiem project, dichter bij huis. Soms maakte ik een ommetje via Zeeland nadat ik in Amsterdam een schrijver had gefotografeerd. Dan sliep ik op de achterbank van mijn auto om het gouden uur van de ochtend of de avond, dat magische moment ‘entre chien et loup’ af te wachten.’