Fotomoment: Oude man met pelsen mantel

Uit de beeldenweelde van de week kiest Rik Van Puymbroeck een foto of reeks die een moment onze aandacht verdient.

Bij elke foto van een ijsbeer is het zover. Dan gaat Grauzone in je hoofd ‘Eisbär’ zingen, en herhaalt dat ene zinnetje zich de hele dag: ‘Eisbären müssen nie weinen.’ Al sinds 1981, tot in de eeuwigheid. De groep overleefde de eendagshit niet, zanger Stephan Eicher begon nadien een succesvolle solo¬carrière, maar het liedje bleef.

Wat een kop, deze beer die de Latijnse naam Ursus maritimus draagt, maar die nog mooier ook weleens de oude man in de pelsen mantel wordt genoemd. Zoals iedereen heeft ook hij een dag. 27 februari is de Internationale Dag van de ijsbeer. Volgens een studie uit 2018 zouden er wereldwijd nog zo’n 23.000 leven. Bedreigd, absoluut, door climate change, ‘it goes without saying’.

Deze vriend leeft in de zoo van Boedapest en je mag hopen dat hij er goed wordt verzorgd. De discussie of zulke dieren daar hun plaats hebben, is bekend. De laatste ijsbeer vertrok in 2004 uit de Antwerpse dierentuin. In Pairi Daiza kan je wel in de ijsberenkamer overnachten, maar échte hebben ze er vooralsnog niet. De tijden van Grauzones liedjes waren anders. Toen had Ursula Böttcher, een Duitse circusartieste, een act met liefst twaalf ijsberen. Liepen trapjes op, maakten sprongetjes door ringen met vuur. Ursula liet zich op een slee door de circusring slepen, voederde hen met een stuk vlees van mond tot mond en iedereen applaudisseerde. De dieren weenden niet.

Ursula is lang dood en die tijden komen gelukkig niet terug. Wat blijft, zijn de zorgen om het overleven van de soort, de pracht van de pels en nog de rest van deze dag het liedje van Grauzone. Maar misschien moet dat niet. Op Spotify bestaat een afspeellijst die ‘Wir wollen die Eisbären sehen’ heet. Tussen liedjes van Tim Toupet, Lorenz Büffel en DJ Ötzi valt een nummer van Klaus & Klaus op: ‘Ein Rudi Völler’. Wellicht vandaag ook een oudere man met pelsen mantel.