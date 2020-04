Fotoreportage | bidden buiten de synagoge

We zijn allemaal zoekend in deze coronatijden. Iedereen past zich aan. Hier in Antwerpen, waar fotograaf Jan Marchand woont en rondwandelt, gingen ook de synagoges onherroepelijk dicht. De orthodoxe joodse gemeenschap gaat op zoek naar oplossingen voor haar dagelijks gebed. Bij het bidden binnen de muren van de synagoge zijn er altijd minimaal tien aanwezigen. De gelovigen moeten elkaar kunnen zien om te bidden. Nu komen de leden van de gemeenschap buiten op straat, ze hangen door hun ramen of staan op de daken, zodat ze elkaar kunnen zien. Op aangepaste tijdstippen uit respect voor de buren.